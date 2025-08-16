நாடு திரும்பும் சுபான்ஷு சுக்லா பிரதமருடன் விரைவில் சந்திப்பு!
விண்வெளி வீரா் சுபான்ஷு சுக்லா ஞாயிற்றுக்கிழமை நாடு திரும்புவாா் என எதிா்பாா்க்கப்படும் நிலையில் பிரதமா் நரேந்திர மோடியை அவா் விரைவில் சந்தித்து கலந்துரையாடவுள்ளாா்.
சா்வதேச விண்வெளி நிலையத்துக்கு வெற்றிப்பயணம் மேற்கொண்ட பின் அவா் முதல்முறையாக அமெரிக்காவில் இருந்து இந்தியா திரும்புகிறாா்.
இந்தியா வந்தடைந்த பின் பிரதமா் நரேந்திர மோடியை சந்தித்துவிட்டு தனது சொந்த ஊரான லக்னௌவுக்குச் செல்லும் அவா் புது தில்லியில் ஆக.22, 23 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறும் தேசிய விண்வெளி தின நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பாா் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
79-ஆவது சுதந்திர தின உரையில் சுபான்ஷு சுக்லாவை குறிப்பிட்ட பிரதமா் மோடி, அவா் விரைவில் இந்தியா திரும்புவாா் என தெரிவித்தாா். இதைத்தொடா்ந்து, சுபான்ஷு சுக்லா இந்தியாவுக்கு பயணம் மேற்கொள்கிறாா்.
முன்னதாக, அமெரிக்காவின் ஹூஸ்டனில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற சுதந்திர தின நிகழ்ச்சியில் சுபான்ஷு சுக்லாவும் மற்றொரு விண்வெளி வீரருமான பிரசாந்த் நாயரும் பங்கேற்றனா்
விண்வெளிக்கு இந்திய வீரா்களை அனுப்பும் ‘ககன்யான்’ லட்சியத் திட்டத்துக்குத் தோ்வு செய்யப்பட்ட 4 வீரா்களில் ஒருவா் லக்னெளவை சோ்ந்த குரூப் கேப்டன் சுபான்ஷு சுக்லா (39).
இவா், அனுபவ பயிற்சி நோக்கங்களுக்காக அமெரிக்காவின் ‘ஆக்ஸியம் ஸ்பேஸ்’ நிறுவனத்தின் ஆக்ஸியம்-4 திட்டத்தின்கீழ் சா்வதேச விண்வெளி நிலையத்துக்கு செல்ல கடந்த ஆண்டு தோ்வானாா்.
இஸ்ரோ, நாசா ஆதரவிலான இத்திட்டத்தில், சுக்லாவுடன் ஆக்ஸியம்-4 திட்ட கமாண்டரும் நாசா முன்னாள் பெண் விஞ்ஞானியுமான பெக்கி விட்சன், போலந்து வீரா் ஸ்லாவோஸ் உஸ்னான்ஸ்கி விஸ்னீவ்ஸ்கி, ஹங்கேரி வீரா் திபோா் கபு ஆகியோரும் இணைந்தனா்.
அமெரிக்காவின் ஃபுளோரிடாவில் உள்ள நாசா விண்வெளி மையத்தில் இருந்து ‘ஃபால்கன் 9’ ராக்கெட் மூலம் ‘டிராகன் கிரேஸ்’ விண்கலத்தில் கடந்த ஜூன் 25-ஆம் தேதி புறப்பட்ட இவா்கள், 28 மணி நேரப் பயணத்துக்குப் பிறகு மறுநாள் சா்வதேச விண்வெளி நிலையத்தை பாதுகாப்பாக அடைந்தனா்.
18 நாள்கள் சா்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் தங்கியிருந்த சுக்லா உள்ளிட்ட நால்வரும் உயிரி மருத்துவ அறிவியல், நரம்பணுவியல், வேளாண்மை, விண்வெளித் தொழில்நுட்பம் எனப் பல்வேறு பரிமாணங்களில் 60-க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு ‘டிராகன் கிரேஸ்’ விண்கலம் மூலம் இந்தியாவுக்கு ஜூலை 15-ஆம் தேதி பாதுகாப்பாக திரும்பினா்.
சுபான்ஷு சுக்லா மகிழ்ச்சி: தனது இன்ஸ்டாகிராம் வலைதளப் பக்கத்தில் விண்வெளி பயணத்துக்குப் பின் முதல்முறையாக இந்தியாவுக்கு திரும்புவது குறித்து சுபான்ஷு சுக்லா உணா்ச்சிபூா்வமான பதிவை வெளியிட்டாா். அமெரிக்காவில் இருந்து இந்தியாவுக்கு தான் விமானத்தில் புறப்பட்ட புகைப்படங்களை புன்னகையுடன் பகிா்ந்தாா்.
அவா் தனது பதிவில், ‘இந்தியாவுக்கு திரும்புவதற்காக விமானப் பயணத்தை தொடங்கியவுடன் இதயத்தில் மகிழ்ச்சிகர உணா்வு தோன்றியது. அதேசமயம் கடந்த ஓராண்டாக ஒரே குடும்பமாகவும் நண்பா்களாகவும் என்னுடைய விண்வெளிப் பயணத்துக்கு உதவிய குழுவை விட்டு விலகுவது சற்று கவலையளிக்கிறது.
இந்தியாவில் உள்ள எனது நண்பா்கள், குடும்பத்தினா் மற்றும் அனைவரையும் மீண்டும் சந்திப்பதை எண்ணி பூரிப்படைகிறேன்.
அனைத்து வித உணா்வுகளும் ஒரே நேரத்தில் என்னை ஆட்கொண்டுள்ளது. இதுவே வாழ்க்கை என்பதை புரிந்துகொண்டேன்’ என குறிப்பிட்டாா்.
சுபான்ஷு சுக்லாவின் பயண அனுபவம் 2027-இல் மனிதா்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் இந்தியாவின் ‘ககன்யான்’ திட்டத்துக்கு புது உத்வேகத்தை அளிக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.