குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன்

குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன்
சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் கோப்புப் படம்
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளரை தேர்வு செய்வதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற பாஜக ஆட்சி மன்ற குழு கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜார்க்கண்ட், தெலங்கானா மற்றும் புதுச்சேரி மாநில ஆளுநராக இருந்த சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், தற்போது மகாராஷ்டிர ஆளுநராக பதவி வகித்து வருகிறார்.

இந்த அறிவிப்பின்மூலம், தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவரை துணை குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளராக பாஜக முன்மொழிந்துள்ளது.

தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் 1957 அக்டோபர் 20 ஆம் தேதி திருப்பூரில் பிறந்தார்.

1998 ஆம் ஆண்டு கோவை மக்களவைத் தொகுதியில் வெற்றி பெற்று மக்களவை உறுப்பினராகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

கோவை மாவட்டத்தில் பாஜக காலூன்ற பெரும்பங்காற்றிய இவர், பாஜகவில் பல்வேறு முக்கிய பொறுப்புகளையும் வகித்துள்ளார்.

2023 பிப்ரவரி முதல் 2024 ஜூலை வரை ஜார்க்கண்ட் மாநில ஆளுநராக இருந்துள்ளார். 2024 மார்ச் முதல் ஜூலை வரை தெலங்கானா ஆளுநராகவும், 2024 மார்ச் முதல் ஆகஸ்ட் வரை புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநராகவும் கூடுதல் பொறுப்பு வகித்துள்ளார். 2024 ஜூலை 31 முதல் மகாராஷ்டிர ஆளுநராக பொறுப்பில் உள்ளார்.

