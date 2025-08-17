ரூ.11000 கோடி மதிப்பிலான சாலை திட்டங்களை நாளை திறந்து வைக்கும் பிரதமா் நரேந்திர மோடி
பிரதமா் நரேந்திர மோடி ஞாயிற்றுக்கிழமை தேசிய தலைநகரின் ரோகிணி பகுதியில் மொத்தம் ரூ.11,000 கோடி மதிப்புள்ள இரண்டு முக்கிய தேசிய நெடுஞ்சாலைத் திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறாா்.
தலைநகரின் நெரிசலைக் குறைப்பதற்கான விரிவான திட்டத்தின் கீழ் துவாரகா அதிவேக நெடுஞ்சாலையின் தில்லி பிரிவு மற்றும் நகா்ப்புற விரிவாக்க சாலை ஆகிய திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதமா் அலுவலகம் சனிக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.
இந்த புதிய வழித்தடங்கள் இணைப்பை பெரிதும் மேம்படுத்தும் என்றும், பயண நேரத்தைக் குறைக்கும் என்றும், தில்லி மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் போக்குவரத்தைக் குறைக்கும் என்றும் எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
‘இந்த முன்முயற்சிகள் உலகத் தரம் வாய்ந்த உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்கான பிரதமா் மோடியின் பாா்வையை பிரதிபலிக்கின்றன, இது வாழ்க்கையை எளிதாக்குகிறது மற்றும் தடையற்ற போக்குவரத்தை உறுதி செய்கிறது‘ என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. துவாரகா விரைவுச் சாலையின் 10.1 கிமீ நீளமுள்ள தில்லி பிரிவு சுமாா் ரூ.5,360 கோடி செலவில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பிரிவு யஷோபூமி, டி. எம். ஆா். சி ப்ளூ லைன் மற்றும் ஆரஞ்சு லைன், வரவிருக்கும் பிஜ்வாசன் ரயில் நிலையம் மற்றும் துவாரகா கிளஸ்டா் பஸ் டிப்போ ஆகியவற்றிற்கு பல மாதிரி இணைப்பை வழங்கும். துவாரகா செக்டா்-21 இல் உள்ள சிவ மூா்த்தி சந்திப்பிலிருந்து சாலை பாலம் வரை 5.9 கி. மீ. தொலைவிலும், தில்லி-ஹரியானா எல்லை வரை 4.2 கி. மீ. தொலைவிலும் நகா்ப்புற விரிவாக்க சாலை-ஐஐ-க்கு நேரடி இணைப்பை வழங்கும் வகையில் இத்திட்டம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
துவாரகா விரைவுச் சாலையின் 19 கிமீ நீளமுள்ள ஹரியானா பிரிவு மாா்ச் 2024 இல் மோடியால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.
சுமாா் 5,580 கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட பஹதுா்கா் மற்றும் சோனிபட்டுக்கான புதிய இணைப்புகளுடன் நகா்ப்புற விரிவாக்க சாலை-ஐஐ இன் அலிபூா் முதல் டிச்சாவ்ன் கலான் வரையிலான பகுதியையும் அவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை திறந்து வைப்பாா்.
இது தில்லியின் உள் மற்றும் வெளிப்புற வளைய சாலைகள் மற்றும் முகா்பா சௌக், தௌலா குவான் மற்றும் என். எச்-09 போன்ற பரபரப்பான இடங்களில் போக்குவரத்தை எளிதாக்கும். புதிய ஸ்பா்ஸ் பஹதுா்கா் மற்றும் சோனிபட்டிற்கு நேரடி அணுகலை வழங்கும், தொழில்துறை இணைப்பை மேம்படுத்தும், நகர போக்குவரத்தை குறைக்கும் மற்றும் தேசிய தலைநகா் பிராந்தியத்தில் சரக்கு போக்குவரத்தை துரிதப்படுத்தும்.