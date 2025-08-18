எதிா்க்கட்சிகள் அமளி: மாநிலங்களை ஒத்திவைப்பு
பிகாா் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் உள்பட பல்வேறு விவகாரங்கள் தொடா்பாக விவாதம் நடத்த அனுமதிக்கக் கோரி எதிா்க்கட்சிகள் தொடா் அமளியில் ஈடுபட்டதால், மாநிலங்களவை திங்கள்கிழமை ஒருசில அலுவல்களுக்குப் பிறகு நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
மாநிலங்களவை காலை 11 மணிக்குக் கூடியதும் அவையை வழிநடத்திய துணைத் தலைவா் ஹரிவன்ஷ், நாகாலாந்து முன்னாள் ஆளுநா் இல.கணேசன் மறைவுக்கு இரங்கல் தீா்மானத்தை வாசித்தாா். பின்னா், உறுப்பினா்கள் அனைவரும் 2 நிமிஷ மெளன அஞ்சலி செலுத்தினா். தொடா்ந்து, அவைக் குறிப்புகள் மற்றும் விவாதத்துக்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ள மசோதாக்களை அவா் பட்டியலிட்டாா்.
மேலும், விதி எண் 267-இன் கீழ் அவை அலுவல்கள் அனைத்தையும் ஒத்திவைத்துவிட்டு பிகாா் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த விவாரம் உள்பட பல்வேறு விவகாரங்கள் மீதான விவாதத்துக்கு அனுமதிக்கக் கோரி எதிா்க்கட்சிகள் சாா்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட 19 ஒத்திவைப்பு தீா்மானங்கள் நிராகரிக்கப்படுவதாக ஹரிவன்ஷ் அறிவித்தாா்.
இதற்கு எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்கள் கடும் எதிா்ப்பு தெரிவித்து அமளியில் ஈடுபட்டனா். இந்த அமளிக்கிடையே, அவையில் கேள்வி நேரத்தை ஹரிவன்ஷ் அனுமதித்தாா். இருந்தபோதும், அமளி தொடா்ந்ததால், அவை நடவடிக்கைகளை பிற்பகல் 2 மணி வரை அவா் ஒத்திவைத்தாா்.
அவை மீண்டும் பிற்பகல் 2 மணிக்கு கூடியபோது, அவையை வழிநடத்திய பிஜு ஜனதா தளம் கட்சி எம்.பி. சஸ்மித் பத்ரா, ‘சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் திருத்த மசோதா 2025-இன் மீது அவையில் விவாதம் நடத்த 3 மணி நேரம் ஒதுக்க அலுவல் ஆய்வுக் குழு தீா்மானித்துள்ளது. அதுபோல, இந்திய மேலாண்மை நிறுவனம் (ஐஐஎம்) திருத்த மசோதா 2025-இன் மீது விவாதம் நடத்த ஒப்புதல் அளிக்க ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது’ என்று குறிப்பிட்டாா்.
மேலும், இந்திய துறைமுகங்கள் மசோதா 2025-ஐ அவையில் அறிமுகம் செய்யுமாறு மத்திய துறைமுகங்கள், கப்பல் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சா் சா்பானந்தா சோனோவாலை அவா் கேட்டுக்கொண்டாா். அதைத் தொடா்ந்து, அமளிக்கிடையே அந்த மசோதாவை அமைச்சா் அறிமுகம் செய்தாா்.
அப்போது, எழுந்த எதிா்க்கட்சித் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே, பிகாா் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தின் மீது விவாதம் நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கோரினாா். மற்ற எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்களும் இதே கோரிக்கையை முன்வைத்தனா்.
அப்போது, நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் இருக்கும் விவகாரத்தை அவையில் விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்று குறிப்பிட்டு, எதிா்க்கட்சிகளின் கோரிக்கையை சஸ்மித் பத்ரா நிராகரித்தாா். இதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்கள் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, ‘பொறுபற்ற செயல்’ என்று எதிா்க்கட்சி எம்.பி.க்களை விமா்சித்த மத்திய அமைச்சா் ஜெ.பி.நட்டா, ‘விதியின் கீழ் அனுமதிக்கப்படும் எந்தவொரு விவகாரத்தின் மீதும் விவாதம் நடத்த மத்திய அரசு தயாராக உள்ளது. ஆனால், இதுபோன்ற ஆரோக்கியமான விவாதத்துக்கு எதிா்க்கட்சிகள் தயாராக இல்லை. அவை செயல்பாடுகளில் 69 மணி நேரத்தை எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்கள் வீணடித்துள்ளனா். இந்த மோசமான செயல்பாட்டை நாட்டு மக்கள் கவனித்து வருகின்றனா்’ என்றாா்.
வெளிநடப்பு: ஆனால், கோஷங்களை எழுப்பியபடி தொடா் அமளியில் ஈடுபடஎதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்கள், தங்களின் கோரிக்கைகள் நிராகரிக்கப்பட்டதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து அவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனா்.
பின்னா், ஒருசில மசோதாக்கள் நிறைவேற்றத்துக்குப் பிறகு, அவை நடவடிக்கைகள் நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.