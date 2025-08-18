இந்தியா

பொருளாதார நிபுணர்களுடன் பிரதமர் மோடி ஆலோசனை!

அடுத்த தலைமுறை சீர்திருத்தங்களுக்கான திட்டம் குறித்து விரிவான ஆலோசனை...
பொருளாதார நிபுணர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

இன்று(ஆக. 18) இது குறித்து பதிவிட்டுள்ள பிரதமர் மோடி, அடுத்த தலைமுறை சீர்திருத்தங்களுக்கான திட்டம் குறித்து விரிவான ஆலோசனை நடத்தியதாகவும், அனைத்து துறைகளிலும் விரைவான சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ள நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம் என்றும் தமது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை வாழ்க்கை முறையை எளிமைப்படுத்தல், வணிகம், தொழில் செய்வதை எளிமையாக்குதல் மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றை ஊக்கப்படுத்த இந்த சீர்திருத்தங்கள் உதவும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், முக்கிய அமைச்சர்கள், உயர்நிலை செயலர்கள், பொருளாதார நிபுணர்கள் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.

Summary

Chaired a meeting to discuss the roadmap for Next-Generation Reforms. We are committed to speedy reforms across all sectors, which will boost Ease of Living, Ease of Doing Business and prosperity.

