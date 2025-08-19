இந்தியா கூட்டணியின் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளர் நீதிபதி பி. சுதர்ஷன் ரெட்டி!

இந்தியா கூட்டணியின் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி பி. சுதர்ஷன் ரெட்டி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜகதீப் தன்கர், உடல்நலக் குறைவு உள்ளிட்ட மருத்துவக் காரணங்களால் கடந்த ஜூலை 21 ஆம் தேதி திடீரென பதவி விலகியதைத் தொடர்ந்து, அந்தப் பதவி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டு செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி சார்பில் மகாராஷ்டிர ஆளுநராகப் பதவி வகித்துவந்த சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் வேட்பாளராக தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில், புது தில்லியில் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன காா்கேயின் இல்லத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் கூட்டம் நேற்று (ஆக.19) நடைபெற்றது.
நாடாளுமன்ற திமுக குழுத் தலைவர் கனிமொழி, மாநிலங்களவை திமுக குழுத் தலைவர் திருச்சி சிவா, திரிணமூல் காங்கிரஸ் எம்.பி. டெரிக் ஓ பிரையன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் பொதுச் செயலர் எம்.ஏ.பேபி உள்ளிட்டோர் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகளின் வேட்பாளராக உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி சுதர்ஷன் ரெட்டி போட்டியிடுவார் என காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகாா்ஜுன கார்கே அறிவித்தார்.
யார் இந்த நீதிபதி பி. சுதர்ஷன் ரெட்டி?
ஒருங்கிணைந்த ஆந்திரத்தைச் சேர்ந்தவரான நீதிபதி பி. சுதர்ஷன் ரெட்டி ஒஸ்மானியா பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்றவர். 79 வயதான 2013-ல் கோவா லோக் ஆயுக்தவின் தலைவராக இருந்தவர். அதே ஆண்டு அப்பதவியில் இருந்து விலகினார்
2005 ஆம் ஆண்டு குவாஹாட்டி உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதியாகவும், ஆந்திர உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாகவும் பணியாற்றியுள்ளார்.
மேலும், 2007-2011 ஆம் ஆண்டு காலகட்டத்தில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக பணியாற்றி ஓய்வுபெற்றார்.
