மும்பை உயர்நீதிமன்றத்தில் 3 புதிய நீதிபதிகள் பதவியேற்பு!

மும்பை உயர் நீதிமன்றத்தின் கூடுதல் நீதிபதிகளாக மூன்று வழக்குரைஞர்கள் இன்று பதவியேற்றனர்.
மும்பை உயர் நீதிமன்றத்தின் கூடுதல் நீதிபதிகளாக மூன்று வழக்குரைஞர்கள் இன்று பதவியேற்றனர்.

தலைமை நீதிபதி அலோக் ஆராதே, நீதிபதிகள் அஜித் கடேதங்கர், சுஷில் கோடேஸ்வர் மற்றும் ஆர்த்தி சாத்தே ஆகியோருக்கு பதவிப் பிரமாணம் செய்துவைத்தார்.

மூன்று நீதிபதிகளின் பதவியேற்புடன், உயர்நீதிமன்றத்தின் அனுமதிக்கப்பட்ட 94 நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கையில், தற்போது 69 ஆக உள்ளது.

இந்த மூன்று வழக்குரைஞர்களின் பெயர்களை ஜூலை 28 அன்று உச்ச நீதிமன்ற கொலீஜியம் பரிந்துரைத்தது. மத்திய அரசு கடந்த வாரம் மூவரின் நியமனங்களை அறிவித்தது.

குறிப்பாக நீதிபதி சாத்தே பாஜகவின் முன்னாள் செய்தித் தொடர்பாளர் என்பதால், அவரை பதவி உயர்வு செய்யப் பரிந்துரைப்பது தொடர்பாக சர்ச்சை எழுந்தது.

சாத்தே பிப்ரவரி 2023 முதல் ஜனவரி 2024 வரை மாநில பாஜக செய்தித் தொடர்பாளராக இருந்தார், அப்போது அவர் ராஜிநாமா செய்தார். ஆகஸ்ட் 13 அன்று மத்திய அரசு அவரது நியமனத்தை ரத்து செய்யும் அறிவிப்பை வெளியிட்டது.

நீதிபதி சாத்தே பதவியேற்ற பிறகு நீதிபதி ஏ.எஸ். கட்கரி தலைமையிலான ஒரு டிவிஷன் பெஞ்சிற்கு தலைமை தாங்கினார்.

