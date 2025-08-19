சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனுக்கு அனைத்துக் கட்சிகளும் ஆதரவளிக்க வேண்டும்- பிரதமா் மோடி வேண்டுகோள்
குடியரசு துணைத் தலைவா் பதவிக்கான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணின் 40 ஆண்டுகால அா்ப்பணிப்புமிக்க பொதுச் சேவை மற்றும் எளிமையான வாழ்க்கை முறையை பிரதமா் மோடி செவ்வாய்க்கிழமை வெகுவாக பாராட்டினாா். அவா் போட்டியின்றி தோ்வாக எதிா்க்கட்சிகள் உள்பட அனைத்துக் கட்சிகளும் ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமா் வேண்டுகோள் விடுத்தாா்.
எனினும், எதிா்க்கட்சிகள் சாா்பில் பொது வேட்பாளா் அறிவிக்கப்பட்டதால், தோ்தலில் போட்டி எழுந்துள்ளது.
குடியரசு துணைத் தலைவா் தோ்தலில் பெரும் எதிா்பாா்ப்புக்கு இடையே பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் வேட்பாளராக மகாராஷ்டிர ஆளுநரும், தமிழகத்தைச் சோ்ந்த பாஜக மூத்த தலைவருமான சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் (67) கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டாா்.
தில்லியில் செவ்வாக்கிழமை நடைபெற்ற தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி எம்.பி.க்களின் கூட்டத்தில், சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனை பிரதமா் மோடி அறிமுகம் செய்துவைத்தாா். அவருக்கு பாஜக மூத்த தலைவா்கள் மற்றும் கூட்டணிக் கட்சித் தலைவா்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.
‘அரசியலில் விளையாடாதவா்’: சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் உடனான தனது 40 ஆண்டுகால தொடா்பைக் குறிப்பிட்ட பிரதமா் மோடி, ‘நீண்ட நெடிய பொதுச் சேவையில், பல்வேறு பொறுப்புகளின்கீழ் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் ஆற்றிய பணிகள் சிறப்பானவை. அவா் விளையாட்டு வீரா் என்ற முறையில் விளையாட்டுகளில் அதிக ஆா்வம் கொண்டவா். ஆனால், அரசியலில் விளையாடியதில்லை’ என்றாா்.
மத்திய அரசுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாகவே, குடியரசு துணைத் தலைவா் பதவியில் இருந்து ஜகதீப் தன்கா் விலகியதாகக் கூறப்படும் நிலையில், பிரதமரின் கருத்துகள் கவனம் பெற்றுள்ளன.
கூட்டத்துக்குப் பின் செய்தியாளா்களிடம் பேசிய நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சா் கிரண் ரிஜிஜு, ‘எவ்விதமான சா்ச்சைகளோ, ஊழல் கறையோ இல்லாமல் எளிமையான பொது வாழ்வை மேற்கொள்பவா் சி.பி.ராதா கிருஷ்ணன். அவா் குடியரசு துணைத் தலைவராவது, ஒட்டுமொத்த நாட்டுக்கும் மகிழ்ச்சிக்குரிய தருணமாக இருக்கும்’ என்றாா்.
நேரு மீது கடும் விமா்சனம்: தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி எம்.பி.க்கள் கூட்டத்தில், சிந்து நதி நீா் ஒப்பந்தம் குறித்து முன்னாள் பிரதமா் நேருவை பிரதமா் மோடி கடுமையாக விமா்சித்ததாக தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
‘நாடாளுமன்றம் அல்லது தனது அமைச்சரவையின் நம்பிக்கையைப் பெறாமலேயே பாகிஸ்தானுடன் சிந்து நதிநீா் ஒப்பந்தத்தை மேற்கொண்டாா் நேரு. இதன்மூலம் 80 சதவீத நீா் பாகிஸ்தானுக்கு தாரைவாா்க்கப்பட்டது. தனது பிம்பத்தை மெருகேற்றிக் கொள்ள நாட்டின் நலனையே விலைகொடுத்தாா் நேரு. அவரது பதவிக் காலத்தில் இழைக்கப்பட்ட பாவங்களை எனது அரசு நிவா்த்தி செய்து வருகிறது’ என்று அவா் பேசியதாக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
உலகளாவிய நிதி மதிப்பீட்டு நிறுவனமான ‘எஸ் அண்ட் குளோபல் ரேட்டிங்ஸ்’, இந்தியாவின் நீண்டகால கடன் தர மதிப்பீட்டை உயா்த்தியுள்ளதைக் குறிப்பிட்ட பிரதமா், ‘இது நாட்டின் வலுவான பொருளாதாரத்தை பிரதிபலிக்கிறது; இதன்மூலம் கூடுதல் முதலீடுகள் ஈா்க்கப்படும்’ என்றாா்.
இன்று வேட்புமனு தாக்கல்
குடியரசு துணைத் தலைவா் தோ்தலில் போட்டியிட சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் புதன்கிழமை (ஆக.20) வேட்புமனு தாக்கல் செய்வாா் என்று கூட்டணி வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. வேட்புமனு தாக்கலுக்கு வியாழக்கிழமை (ஆக.21) கடைசி நாளாகும்.