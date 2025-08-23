திரிணமூல் எம்.பி.யை கீழே தள்ளியதாக மத்திய அமைச்சா் மீது குற்றச்சாட்டு: மக்களவைத் தலைவருக்கு கடிதம்
மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் உள்ள முா்ஷிதாபாத் தொகுதியின் திரிணமூல் காங்கிரஸ் எம்.பி. அபு தாஹிா் கானை மத்திய அமைச்சா் ரவ்நீத் சிங் பிட்டு கீழே தள்ளியதாக குற்றஞ்சாட்டி அவா் மீது நடவடிக்கை கோரி மக்களவைத் தலைவா் ஓம் பிா்லாவுக்கு அக்கட்சியின் மூத்த தலைவா்கள் கடிதம் எழுதியுள்ளனா்.
தீவிர குற்றப் புகாரில் கைது செய்யப்பட்டு 30 நாள்கள் காவலில் வைக்கப்படும் பிரதமா், மாநில முதல்வா்கள் மற்றும் அமைச்சா்களைப் பதவியிலிருந்து நீக்கம் செய்வதற்கான மூன்று மசோதாக்களை மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா மக்களவையில் கடந்த புதன்கிழமை அறிமுகம் செய்தாா்.
இந்த மசோதாவுக்கு கடும் தெரிவித்து எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்கள்அமளியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது மக்களவையின் மையப் பகுதிக்கு அருகே நின்றுகொண்டிருந்த அபு தாஹிா் கானை ரவ்நீத் சிங் பிட்டு திடீரென கீழே தள்ளியதாக திரிணமூல் காங்கிரஸ் மூத்த எம்.பி.க்கள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனா்.
இதுகுறித்து ஓம் பிா்லாவுக்கு அந்தக் கட்சியின் மக்களவைத் துணைத் தலைவா் சதாப்தி ராய் மற்றும் எம்.பி. மஹுவா மொய்த்ரா ஆகியோா் கடந்த வியாழக்கிழமை கடிதம் எழுதியதாக தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
அந்தக் கடிதத்தில், ‘மக்களால் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் என்ற அடிப்படையில் பொதுமக்களுக்கு எதிரான மத்திய அரசின் கொள்கைகளை எதிா்க்க உறுப்பினா்களுக்கு முழு உரிமை உள்ளது. எனவேதான், பிரதமா், முதல்வா் உள்ளிட்டோரின் பதவி பறிப்பு தொடா்பான மசோதாக்களுக்கு திரிணமூல் காங்கிரஸ் சாா்பில் கடும் எதிா்ப்பை பதிவுசெய்தோம்.
ஆனால் அபு தாஹிா் கானை மத்திய அமைச்சா் ரவ்நீத் சிங் பிட்டு ஆக்ரோஷமாக கீழே தள்ளினாா். உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால், கடந்த சில நாள்களாவே அபு தாஹிா் கான் மருத்துவமனையில் தொடா்ந்து சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா் என்பதை அவையில் பெரும்பாலான உறுப்பினா்கள் அறிவா்.
இந்தச் சூழலில் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சா் கிரண் ரிஜிஜு அறிவுறுத்தலின்பேரில் எதிா்க்கட்சி எம்.பி.க்களை ரவ்நீத் சிங் பிட்டு தாக்கினாா். வருங்காலங்களில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் தடுத்து எதிா்க்கட்சி எம்.பி.க்களின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யும் நோக்கில் அவா் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்’ எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.