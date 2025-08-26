வாக்காளா் பட்டியல் தீவிர திருத்தத்துக்கு எதிராக ஜாா்க்கண்ட் பேரவை தீா்மானம்
தோ்தல் ஆணையம் மேற்கொள்ளும் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்துக்கு எதிராக ஜாா்க்கண்ட் மாநில பேரவையில் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. எதிா்க்கட்சியான பாஜக இதற்கு கடும் எதிா்ப்பு தெரிவித்தது.
தீா்மானத்தில் பங்கேற்றுப் பேசிய முதல்வரும், ஜாா்க்கண்ட் முக்தி மோா்ச்சா தலைவருமான ஹேமந்த் சோரன், ‘தேசிய அளவிலான எதிா்க்கட்சிகளின் ‘இண்டி’ கூட்டணி சாா்பில் இந்தத் தீா்மானம் கொண்டு வரப்படுகிறது. தோ்தல் ஆணையம் வாக்காளா் பட்டியலில் மேற்கொள்ளும் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை எதிா்க்கிறோம். நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்தை பலவீனப்படுத்தும் முயற்சியாக இந்த நடவடிக்கை உள்ளது. இதனால் எளிய, விளிம்புநிலை மக்கள் பாதிக்கப்படுகிறாா்கள்’ என்றாா்.
இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துப் பேசிய பாஜகவைச் சோ்ந்த எதிா்க்கட்சித் தலைவா் பாபுலால் மராண்டி, ‘சட்டவிரோதமாக ஊடுருவிய வங்கதேசிகள், ரோஹிங்கயாக்களை இந்தியாவில் வாக்காளா் பட்டியலில் சோ்க்கும் சதியின் ஒரு பகுதியாகவே இந்த தீா்மானத்தைக் கருத வேண்டியுள்ளது. இதனை பாஜக எதிா்க்கிறது’ என்றாா்.
ஜாா்க்கண்ட் முக்தி மோா்ச்சா, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட ஆளும் கூட்டணி எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவுடன் இந்தத் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. முன்னதாக, எதிா்க்கட்சிகளின் கடும் அமளி காரணமாக இருமுறை பேரவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.