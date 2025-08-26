சுதேசி பொருள்களையே வாங்குவோம்- பிரதமா் மோடிவேண்டுகோள்
உள்நாட்டு உற்பத்திப் பொருள்களை மட்டுமே வாங்குவோம் என்ற சுதேசி கொள்கை அனைவரின் வாழ்க்கை மந்திரமாக மாற வேண்டும் என்று பிரதமா் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளாா்.
இந்தியாவுக்கு எதிராக அமெரிக்கா அறிவித்துள்ள 50 சதவீத வரி புதன்கிழமை (ஆக. 27) அமலான நிலையில் பிரதமா் இவ்வாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத் அருகே ஹன்சல்பூரில் உள்ள மாருதி சுசூகி வாகனத் தயாரிப்பு ஆலையில் அந்நிறுவனத்தின் முதல் மின்சார காரான இ-விட்டாரா பிரதமா் மோடி செவ்வாய்க்கிழமை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்து பேசியதாவது:
மத்திய அரசு தொடங்கி வைத்த ‘இந்தியாவில் தயாரிப்போம்’ திட்டம் உள்நாடு, வெளிநாட்டு நிறுவனங்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. இப்போது இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள இந்த மின்சார வாகனங்கள் உலகம் முழுவதும் பயன்படுத்தப்பட இருக்கிறது.
நமது நாட்டு மக்கள் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட சுதேசி பொருள்களை மட்டுமே வாங்க வேண்டும். அதற்கான முதலீட்டை யாா் செய்தாா்கள் என்பது முக்கியமல்ல. ஆனால், அதில் இந்தியா்களின் உழைப்பு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதே முக்கியமானது. அந்த வகையில் மாருதி சுசூகியும் சுதேசி நிறுவனமாகவே செயல்பட்டு வருகிறது.
சுதேசி விளக்கம்: சுதேசி என்பதும் நமது வாழ்க்கை மத்திரமாக மாற வேண்டும். உள்நாட்டு உற்பத்திப் பொருள்களை வாங்குவதில் பெருமிதம் கொள்ள வேண்டும். இப்போது இங்கு ஜப்பான் நிறுவனத்தின் வாகனம் இந்தியா்களால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவும் சுதேசி பொருள்தான். அதில் யாா் பணம் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது கவலையில்லை. அது டாலராக இருந்தாலும் சரி பவுண்டாக இருந்தாலும் சரி. அந்தப் பணத்தில் இருந்து எந்தப் பொருள் தயாரிக்கப்பட்டாலும் அது எனது நாட்டு மக்களால் தயாரிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். அது எனது மண்ணில் உற்பத்தியாகி இருக்க வேண்டும்.
சுயசாா்பு முக்கியம்: 2047-ஆம் ஆண்டு இந்தியாவை வளா்ந்த நாடாக்க இலக்கு நிா்ணயித்துள்ளோம். நமது நாட்டின் அடுத்த தலைமுறையினரின் நலன் கருதி மக்கள் அனைவரும் இந்த சுதேசி இயக்கத்தில் இணைய வேண்டும். ஒளிமயமான எதிா்காலத்தை உருவாக்க சுயசாா்புடன் செயல்படும் இந்தியா மிகவும் முக்கியமானது.
உலகின் சாலைகளில்...: கடந்த 2012-ஆம் ஆண்டு நான் குஜராத் முதல்வராக இருந்தபோது இந்த மாருதி சுசூகி ஆலைக்கு நிலம் ஒதுக்கப்பட்டது. அப்போதிருந்தே இந்தியாவில் அனைத்துப் பொருள்களையும் உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் என்ற கனவு எனக்கு இருந்தது. இப்போது இங்கு நவீன மின்சார வாகனம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள மட்டுமின்றி, 100 நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியும் செய்யப்பட இருக்கிறது. உலகின் சாலைகளில் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட வாகனம் பயணிக்க இருக்கிறது என்றாா்.
உள்நாட்டு உற்பத்தி பல மடங்கு அதிகரிப்பு
மாருதி சுசூகி நிறுவனத்தின் லித்தியம்-அயன் பேட்டரி உற்பத்தி ஆலையை பிரதமா் மோடி தொடங்கி வைத்து பேசுகையில், ‘கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நவீன பேட்டரிகள் இந்தியாவில் இறக்குமதி மட்டுமே செய்யப்பட்டு வந்தன. இந்தியாவிலேயே அதை உற்பத்தி செய்ய இலக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்டு 2017-ஆம் ஆண்டு ஆலைக்கான அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. இந்தியாவில் முதல்முறையாக மூன்று ஜப்பானிய நிறுவனங்கள் இப்போது பேட்டரிகளை உற்பத்தி செய்கின்றன.
கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் மின்னணுப் பொருள்கள் உற்பத்தி 500 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. கைப்பேசி உற்பத்தி 2,700 மடங்கும், பாதுகாப்பு தளவாட உற்பத்தி 200 சதவீதமும் அதிகரித்துள்ளது.
திறமைவாய்ந்த பணியாளா்களும் ஏராளமாக உள்ளனா். நம்முடன் கைகோக்கும் அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும் நாம் வெற்றியைத் தருவதுடன் நாமும் வெற்றியடைந்து வருகிறோம். இப்போது உலகமே இந்தியாவின் செயல்பாடுகளை உற்று கவனித்து வருகிறது’ என்றாா்.
ஜப்பானின் சுசூகி நிறுவனம் அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் ரூ.70,000 கோடிக்கு மேல் முதலீடு செய்ய இருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
அனைத்து மாநிலங்களுக்கு பாராட்டு
வெளிநாட்டு முதலீட்டாளா்கள் எந்த மாநிலத்தில் ஆலையை நிறுவுவது என்பதைத் தோ்வு செய்வதில் குழம்பும் அளவுக்கு அனைத்து மாநிலங்களும் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன என்று பிரதமா் மோடி பாராட்டு தெரிவித்தாா்.
மேலும், ‘அனைத்து மாநிலங்களுமே தொடா்ந்து சீா்திருத்தங்களைத் தொடர வேண்டும்.
இந்தியா இத்துடன் நின்றுவிடப்போவதில்லை. சிறப்பாக செயல்படும் அனைத்துத் துறைகளிலும் மேலும் சிறப்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. எதிா்காலத்துக்கான தொழில்மையமாக இந்தியா உருவெடுத்து வருகிறது’ என்றாா்.