குடியரசுத்தலைவா், ஆளுநருக்கு காலக்கெடு: பாஜக ஆளும் மாநில அரசுகள் எதிா்ப்பு
மசோதாக்கள் மீது முடிவெடுக்க குடியரசுத்லைவருக்கும், ஆளுநருக்கும் உச்சநீதிமன்றம் காலக்கெடு விதித்ததற்கு பல்வேறு மாநில அரசுகள் செவ்வாய்கிழமை தங்கள் வாதங்கள் மூலம் எதிா்ப்பை பதிவு செய்தன.
சட்டப் பேரவைகளில் நிறைவேற்றப்பட்டு அனுப்பப்படும் மசோதாக்கள் மீது 3 மாதங்களில் முடிவெடுக்க வேண்டும் என குடியரசுத் தலைவருக்கும், ஆளுநருக்கும் கடந்த ஏப்ரல் 8-ஆம் தேதி உச்சநீதிமன்றம் காலக்கெடு விதித்தது.
இவ்வாறு நீதித்துறை உத்தரவிட முடியுமா? என விளக்கம் கேட்டு 14 கேள்விகள் அடங்கிய குறிப்பினை குடியரசுத் தலைவா் திரௌபதி முா்மு உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பி.ஆா். கவாய்க்கு அனுப்பினாா். இதன் மீது உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பி.ஆா்.கவாய், நீதிபதிகள் சூா்ய காந்த், விக்ரம் நாத், பி.எஸ்.நரசிம்ஹா, அதுல் எஸ். சந்துா்கா் ஆகியோா் அடங்கிய அரசியல் சாசன அமா்வு விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.
இந்த வழக்கில் செவ்வாய்கிழமை 4-ஆம் நாள் விசாரணை நடைபெற்றது. அப்போது உச்சநீதிமன்றத்திடம் குடியரசுத் தலைவா் விளக்கம் கேட்டதற்கு எதிராக பாஜக ஆளும் மாநில அரசுகள் சாா்பில் வழக்குரைஞா்கள் வாதங்களை முன்வைத்தனா்.
மகாராஷ்ட்ரா அரசு தரப்பு வழக்குரைஞா் ஹரீஷ் சால்வே: மத்திய அரசையும் மாநில அரசையும் இணைக்கும் பிரதிநிதி ஆளுநா். சட்டப் பேரவைகளில் நிறைவேற்றப்படும் மசோதாக்களை நிராகரிக்கும் அதிகாரம் மத்திய உள்ளது. மசோதா மீதான ஒப்புதலை நிறுத்தி வைக்க ஆளுநருக்கு அதிகாரம் உள்ளது. ஆளுநா், குடியரசுத் தலைவருக்கு ஒரு மசோதாவை அனுப்பினால் அதற்கு குடியரசுத் தலைவா் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் அல்லது நிறுத்தி வைக்கலாம் என ஹரீஷ் சால்வே வாதாடினாா். அப்போது தலைமை நீதிபதி பி.ஆா்.கவாய், ‘மசோதாக்கள் மீது ஆளுநா் காலவரையின்றி முடிவெடுக்காமல் இருக்கலாமா? ஆளுநா் மசோதாவை ஏன் தடுத்து நிறுத்துகிறாா் என நீதிமன்றம் கேட்கக் கூடாதா? என கேள்வி எழுப்பினாா்.
அதற்கு ஹரீஷ் சால்வே, ‘இல்லை; ஆளுநா் மசோதா மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறாா் என்று மட்டுமே நீதிமன்றம் கேட்கலாம்’ என தெரிவித்தாா்.
ராஜஸ்தான் மாநில அரசு தரப்பு வழக்குரைஞா் மனிந்தா் சிங்: மசோதாக்கள் மீது முடிவெடுக்க காலக்கெடு விதித்தது குறித்து குடியரசுத் தலைவா் விளக்கம் கேட்டதை உச்சநீதிமன்றம் பரிசீலித்து உரிய பதிலளிக்க வேண்டும் என வாதிட்டாா்.
ஒடிஸா, உத்தர பிரதேச தரப்பு வழக்குரைஞா் கே.எம்.நடராஜ்: குடியரசுத் தலைவருக்கும், ஆளுநருக்கும் காலக்கெடு விதிக்க உச்சநீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளதா? காலக்கெடுவை கடைப்பிடிக்கத் தவறினால், மசோதா ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதாக கருதப்படுமா என
பலகேள்விகள் எழுகின்றன. இதற்கு முந்தைய வழக்குகளில் ஆளுநா் மசோதாக்கள் மீது முடிவெடுத்த பின்னா்தான், அதுதொடா்பான வழக்கு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது . ஆனால், இந்த வழக்கில் ஆளுநா் மசோதாக்கள் மீது முடிவெடுக்கும் முன்பே உச்சநீதிமன்றம் விசாரணை மேற்கொண்டு காலக்கெடு விதித்தது என வாதிட்டாா்.
சத்தீஸ்கா் தரப்பு வழக்குரைஞா் மகேஷ் ஜெத்மலானி: மசோதாவை ஒப்புக்கொள்ளவோ அல்லது நிராகரிக்கவோ ஆளுநருக்கு அதிகாரம் உள்ளது. அப்படியிருக்க மசோதாக்கள் மீது முடிவெடுக்க காலக்கெடு விதிப்பது கிட்டத்தட்ட அவமரியாதைக்குரியது என வாதிட்டாா். இதேபோல மத்திய பிரதேசம், கோவா உள்ளிட்ட மாநிலங்களும் காலக்கெடு விதிக்கப்பட்டதற்கு ஆட்சேபத்தைப் பதிவு செய்தன.