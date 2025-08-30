இந்தியா

பாதுகாப்புத் துறையில் வெளிநாட்டுப் பொருள்களை இந்தியா நம்பியிருக்க முடியாது: ராஜ்நாத் சிங்

இந்தியாவின் பாதுகாப்பு உள்கட்டமைப்பு எந்த நிச்சயமற்ற வெளிநாட்டுத் தலையீட்டையும் சார்ந்து இருக்கக்கூடாது..
India can't afford to rely on foreign supplies
மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங்
Published on
Updated on
1 min read

இந்தியாவின் பாதுகாப்பு உள்கட்டமைப்பு எந்த நிச்சயமற்ற வெளிநாட்டுத் தலையீட்டையும் சார்ந்து இருக்கக்கூடாது என்றும் அதன் சொந்த திறன்களின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் என்று பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கூறினார்.

அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்குள் முன்மொழியப்பட்ட சுதர்சன் சக்ரா வான் பாதுகாப்பு அமைப்பின் கீழ் நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து முக்கிய நிறுவல்களுக்கும் முழுமையான வான்வழி பாதுகாப்பை வழங்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது என்றார்.

என்டிடிவி பாதுகாப்பு உச்சி மாநாட்டில் உரையாற்றிய ராஜ்நாத் சிங், எந்தவொரு எதிரி அச்சுறுத்தல்களையும் சமாளிக்க வான் பாதுகாப்பு கேடயம் தற்காப்பு மற்றும் தாக்குதல் கூறுகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்கும்.

சிந்தூர் நடவடிக்கையின் போது நாம் பார்த்தது போல, இன்றைய போர்களில் வான் பாதுகாப்பு திறனின் முக்கியத்துவம் பெருமளவில் அதிகரித்துள்ளது. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் சுதர்சன் சக்ரா திட்டம் நிச்சயமாக ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று அவர் கூறினார்.

