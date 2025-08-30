பிகாா் வாக்காளா் பட்டியல் காலக்கெடுவை நீட்டிக்கக் கோரும் மனு: உச்சநீதிமன்றத்தில் நாளை விசாரணை
பிகாரில் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்துக்கு பிறகான வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் விடுபட்டவா்கள் உரிமை கோரல் மற்றும் ஆட்சேப விண்ணப்பங்களைத் தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடுவை நீட்டிக்கக் கோரும் மனுக்களை உச்சநீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை (செப்.1) விசாரிக்கவுள்ளது.
நடப்பாண்டு இறுதியில் பேரவைத் தோ்தல் நடைபெறவிருக்கும் பிகாரில் வாக்காளா் பட்டியலில் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் மேற்கொண்ட தோ்தல் ஆணையம், கடந்த ஆகஸ்ட் 1-ஆம் தேதி வரைவுப் பட்டியல் வெளியிட்டது. இதில் 65 லட்சம் பேரின் பெயா்கள் இடம்பெறவில்லை. வாக்காளா் பட்டியலில் விடுபட்டவா்கள், உரிமை கோரல் மற்றும் ஆட்சேப விண்ணங்களைத் தாக்கல் செய்ய செப்டம்பா் 1-ஆம் தேதி வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டது.
இதனிடையே, சிறப்பு தீவிர திருத்தத்துக்கு எதிராக தாக்கலான மனுக்களை விசாரித்துவரும் உச்சநீதிமன்றம், பிகாா் வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் விடுபட்டவா்கள், ஆதாா் அட்டை அல்லது அனுமதிக்கப்பட்ட கடவுச்சீட்டு உள்பட பிற 11 ஆவணங்களில் ஏதாவது ஒன்றுடன் விண்ணப்பத்தை சமா்ப்பிக்க அனுமதிக்குமாறு தோ்தல் ஆணையத்துக்கு அண்மையில் உத்தரவிட்டது.
இந்நிலையில், உரிமை கோரல் மற்றும் ஆட்சேப விண்ணப்பங்களை சமா்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடுவை நீட்டிக்கக் கோரி, ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம், அகில இந்திய மஜ்லிஸ் ஆகிய கட்சிகள் சாா்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை மனுக்கல் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
‘உச்ச நீதிமன்றத்தின் முந்தைய உத்தரவுக்கு முன்புவரை 80,000-க்கும் மேற்பட்டோா் விண்ணப்பித்திருந்த நிலையில், உத்தரவுக்குப் பிறகு 95,000-க்கும் மேற்பட்ட விண்ணப்பங்கள் தாக்கலாகின. இரு மடங்குக்கும் மேல் விண்ணப்பங்கள் தாக்கலாகியுள்ளன. எனவே, விண்ணப்பங்கள் மீது முடிவெடுப்பதற்கான காலக்கெடுவை நீட்டிக்க வேண்டுமென தோ்தல் ஆணையத்திடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. ஆனால், அந்தக் கோரிக்கை ஏற்கப்படவில்லை’ என்று மனுக்களில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மேலும், வாக்காளா் பட்டியலில் இடம்பெற ஆதாருடன் கூடுதல் ஆவணங்களைக் கேட்டு, அதிகாரிகள் கட்டாயப்படுத்துவதாகவும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது.
இந்த மனுக்களைப் பரிசீலித்த நீதிபதிகள் சூா்யகாந்த், ஜாய்மால்ய பாக்சி, விபுல் எம் பஞ்சோலி ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு, அவசர விசாரணைக்கு ஒப்புக் கொண்டது. திங்கள்கிழமை மனுக்களைப் பட்டியலிட உத்தரவிட்டது.
பின்னா், உச்ச நீதிமன்ற வலைதளத்தில் பதிவேற்றப்பட்ட உத்தரவில், இம்மனுக்கள் செப்டம்பா் 8-ஆம் தேதி விசாரிக்கப்படும் என்று குறிப்பிடப்பட்டது. இது தொடா்பாக, உச்சநீதிமன்ற அதிகாரியிடம் மனுதாரா்கள் தரப்பில் முறையிடப்பட்டது. இதையடுத்து, சனிக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட திருத்தப்பட்ட உத்தரவில், மேற்கண்ட மனுக்கள் செப்டம்பா் 1-ஆம் தேதி விசாரிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது. நிலுவையில் உள்ள பிற மனுக்கள் மீதான அடுத்தகட்ட விசாரணை செப்டம்பா் 8-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.