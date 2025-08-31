இந்தியா

குடியரசுத் தலைவர் செப். 2 தமிழகம் வருகை!

திரௌபதி முர்மு 3 நாள் பயணமாக கர்நாடகத்துக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் வருகை தரவுள்ளதைப் பற்றி...
திரௌபதி முர்மு
திரௌபதி முர்முCenter-Center-Delhi
Published on
Updated on
1 min read

குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு நாளை (செப். 1)முதல் செப். 3 வரை 3 நாள் பயணமாக கர்நாடகத்துக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் வருகை தரவிருக்கிறார்.

இது குறித்து குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையிலிருந்து வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், செப். 1-ஆம் தேதி, கர்நாடகத்தின் மைசூரில் நடைபெறும் அகில இந்திய பேச்சு மற்றும் கேட்டல் நிறுவனத்தின் (AIISH) வைர விழா கொண்டாட்டங்களில் குடியரசுத் தலைவர் கலந்து கொள்கிறார்.

செப். 2-ஆம் தேதி, சென்னையில் நடைபெறும் சிட்டி யூனியன் வங்கியின் 120-ஆவது நிறுவன நாள் விழாவில் கலந்து கொள்கிறார்.

செப். 3-ஆம் தேதி, திருவாரூரில் நடைபெறும் தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழகத்தின் 10-ஆவது பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொள்கிறார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

Droupadi Murmu will visit Karnataka and Tamil Nadu from September 1 to 3

