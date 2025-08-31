சீன அதிபருடன் பயனுள்ள சந்திப்பு! -பிரதமர் மோடி

சீனாவின் தியான்ஜின் நகரில் நடைபெற்ற ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு மாநாட்டில் பங்கேற்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி சீன அதிபருடனான சந்திப்பு மிக்க பயனுள்ளதாக இருந்ததாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இது குறித்து, அவர் தமது எக்ஸ் தளப் பதிவில், “ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு ஒத்துழைப்பு உச்சிமாநாட்டின் போது தியான்ஜினில் அதிபர் ஜி ஜின்பிங்குடன் ஒரு பயனுள்ள சந்திப்பு நடந்தது. கசானில் நடந்த எங்கள் கடைசி சந்திப்பிலிருந்து இந்தியா-சீனா உறவுகளில் ஏற்பட்டுள்ள நேர்மறையான உத்வேகத்தை நாங்கள் மதிப்பாய்வு செய்தோம். எல்லைப் பகுதிகளில் அமைதி மற்றும் அமைதியைப் பேணுவதன் முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் ஒப்புக்கொண்டோம், மேலும் பரஸ்பர மரியாதை, பரஸ்பர ஆர்வம் மற்றும் பரஸ்பர உணர்திறன் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஒத்துழைப்புக்கான எங்கள் உறுதிப்பாட்டை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினோம்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
