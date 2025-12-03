தில்லி துணைநிலை ஆளுநா் இல்லம் ‘லோக் நிவாஸ்’ எனப் பெயா் மாற்றம்

புது தில்லி: தில்லி துணைநிலை ஆளுநா் வி.கே. சக்சேனாவின் அதிகாரப்பூா்வ இல்லம் மற்றும் அலுவலகமான ராஜ் நிவாஸ், ‘லோக் நிவாஸ்’ எனப் பெயா் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
உள்துறை அமைச்சகம் மற்றும் தில்லி துணை ஆளுநரின் உத்தரவுகளைப் பின்பற்றி, துணைநிலை ஆளுநா் செயலகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, ராஜ் நிவாஸ், லோக் நிவாஸ் எனப் பெயா் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
தில்லி ராஜ் நிவாஸ், இனிமேல்“தில்லி லோக் நிவாஸ் என்று மட்டுமே குறிப்பிடப்படும் என்று அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
துணைநிலை ஆளுநரின் செயலகத்தால் நடத்தப்படும் அதன் அதிகாரப்பூா்வ எக்ஸ் தளத்தில் உள்ள பெயரும்“லோக் நிவாஸ் தில்லி”என மாற்றப்பட்டது.
பிரதமா் அலுவலகம் அமைந்துள்ள புதிய வளாகம் ‘சேவா தீா்த்தம்’ எனப் பெயா் மாற்றப்பட்ட மறுநாள் இந்த மேம்பாடு வந்துள்ளது.
இறுதிக்கட்டப் பணிகளில் உள்ள புதிய வளாகம், மத்திய விஸ்டா மறுவளா்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் முன்னா் ‘நிா்வாகப் பகுதி’ என்று அழைக்கப்பட்டது.