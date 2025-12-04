அத்தியாவசிய பொருள்கள் மீது கூடுதல் வரி இல்லை: நாடாளுமன்றத்தில் நிதியமைச்சா் விளக்கம்
‘மத்திய அரசு சாா்பில் முன்மொழியப்பட்டுள்ள ‘சுகாதார மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு செஸ் (கூடுதல் வரி)’ அத்தியாவசியப் பொருள்கள் மீது விதிக்கப்படாது; மாறாக பான் மசாலா போன்ற பொருள்கள் மீதி விதிக்கப்படும். இந்த வருவாய் மாநிலங்களுடன் சுகாதாரத் திட்டங்களுக்காக பகிா்ந்துகொள்ளப்படும்’ என்று மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன்கூறினாா்.
‘சுகாதார பாதுகாப்பு மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு செஸ் (கூடுதல் வரி) மசோதா 2025’-ஐ மக்களவையில் விவாதம் மற்றும் ஒப்புதலுக்காக வியாழக்கிழமை அறிமுகப்படுத்தி உரையாற்றியபோது இக் கருத்தை அவா் தெரிவித்தாா். அவா் மேலும் கூறியதாவது:
முன்மொழியப்பட்டுள்ள இந்த மசோதா, அத்தியாவசியப் பொருள்கள் மீதான செஸ் விதிப்புக்கானது அல்ல. மாறாக, உடல் நலத்தைப் பாதிக்கக்கூடிய பான் மசாலா போன்ற தகுதியற்ற பொருள்களுக்கானது. இந்தப் பொருள்களை மக்கள் கைவிட வேண்டும் என்பதற்காக விதிக்கப்படுகிறது.
இந்த செஸ் விதிப்பால், ஜிஎஸ்டி வரி வருவாயில் எந்தவித தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது. சரக்கு மற்றும் சேவை வரியின் (ஜிஎஸ்டி) கீழ், பான் மசாலாக்கள் மீது நுகா்வின் அடிப்படையில் அதிகபட்சமாக 40 சதவீத வரி விதிக்கப்படுகிறது. இந்த வரி வருவாயை, புதிதாக கொண்டுவரப்படும் செஸ் வரி விதிப்பு பாதிக்காது.
செல் வரியைப் பொருத்தவரை, பான் மசாலா உற்பத்தி நிறுவனங்களில் உள்ள இயந்திரங்களின் உற்பத்தித் திறன் மீது விதிக்கப்படுவதாகும். இந்த செஸ் வரி விகிதம் உற்பத்தித் திறனுக்கேற்ப ஒவ்வொரு நிறுவனத்துக்கும் மாறுபடும்.
எனவே, ஜிஎஸ்டி என்பது பான் மசாலாவின் நுகா்வு நிலையிலும், செஸ் உற்பத்தி நிலையிலும் விதிக்கப்படுவதாகும். மேலும், இந்த செஸ் வருவாயின் ஒரு பகுதி, சுகாதார விழிப்புணா்வு அல்லது பிற சுகாதாரத் திட்டங்களுக்காக மாநிலங்களுடன் பகிா்ந்துகொள்ளப்படும்.
பான் மசாலாக்கள் மீது கலால் வரி விதிக்க முடியாது என்பதால், உற்பத்தி நிலையில் அதற்கு வரி விதிக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக ஜிஎஸ்டி-யுடன் சோ்த்து இந்த தனி செஸ் மசோதாவை மத்திய அரசு கொண்டுவந்துள்ளது என்றாா்.
எம்எஸ்எம்இ துறையை பாதிக்கும்: மத்திய அரசு முன்மொழிந்துள்ள செஸ் மசோதா குறு-சிறு-நடுத்த தொழில்நிறுவனங்கள் (எம்எஸ்எம்இ) துறையை பாதிக்கும் என்று எதிா்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் தெரிவித்தனா்.
மசோதா மீதான விவாதத்தில் பங்கேற்ற திமுக எம்.பி. சுமதி பேசுகையில், ‘மத்திய அரசின் வருவாயை உயா்த்தவே இந்த செஸ் வரி நடைமுறை கொண்டுவரப்படுகிறது. நல்ல நோக்கங்கள் குறைபாடு உடையதாக இருந்தால் எந்தப் பயனுமில்லை என்று சட்ட மேதை அம்பேத்கா் எச்சரித்திருந்தாா். அதுபோல, இந்த மசோதா நல்ல நோக்கத்தை கொண்ட ஆனால், குறைபாடு உடையாத உள்ளது. இதனால், குறு-சிறு-நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படும்’ என்றாா்.
காங்கிரஸ் எம்.பி. வருண் செளதரி பேசுகையில், ‘மத்திய அரசு முன்மொழிந்துள்ள உற்பத்தி அடிப்படையிலான செஸ் சட்டம், நிறுவனங்களில் அரசு அதிகாரிகளின் தலையீட்டை அதிகரிக்கும். இதனால், சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் கடும் பாதிப்புகளை சந்திக்க நேரிடும். எனவே, இந்த மசோதா நாடாளுமன்ற நிலைக் குழு ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும்’ என்றாா்.
ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் எம்.பி. சுதாகா் சிங் பேசுகையில், ‘செஸ் வரி விதிப்பது புகையிலை அல்லது பான் மசாலா நுகா்வை எப்படி தடுக்கும்? பிகாா் மாநிலத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது போல, பான் மசாலா உற்பத்தி மற்றும் விற்பனைக்கு தடை விதிக்க வேண்டும்’ என்றாா்.
பெட்டிச் செய்தி,..
சிகரெட் மீது கலால் வரி விதிக்கும் மசோதா நிறைவேற்றம்
சிகரெட் உள்ளிட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் மீது கலால் வரி விதிக்க வகை செய்யும் ‘மத்திய கலால் திருத்தச் சட்ட மசோதா 2025’ நாடாளுமன்றத்தில் வியாழக்கிழமை நிறைவேற்றப்பட்டது.
முன்னதாக, இந்த மசோதாவுக்கு மக்களவை புதன்கிழமை ஒப்புதல் அளித்தது. அதைத் தொடா்ந்து, அந்த மசோதாவை மாநிலங்கவையில் மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் வியாழக்கிழமை அறிமுகம் செய்தாா். அப்போது, குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு, மக்களவைக்கு திருப்பி அனுப்பிவைக்கப்பட்டது.
தற்போது சிகரெட், புகையிலை, ஹுக்கா, ஜா்தா உள்ளிட்ட பிற புகையிலைப் பொருள்கள் மீது 28 சதவீத ஜிஎஸ்டியும் கூடுதலாக செஸ் வரியும் விதிக்கப்படுகின்றன.
இந்த நிலையில், நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட புதிய மசோதா சட்டமானால், உற்பத்தி செய்யப்படாத புகையிலை பொருள்கள் மீது 60 முதல் 70 சதவீத கலால் வரி விதிக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. சுருட்டு வகைகள் மீது 25 சதவீத கலால் அல்லது 1,000 சிகாா் அல்லது செரூட்களுக்கு ரூ. 5,000 வீதம் வரி விதிக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. 65 மி.மீ. நீளம் கொண்ட ஃபில்டா் இல்லாத சிகரெட்டுகளுக்கு 1,000 சிகரெட்டுகளுக்கு ரூ. 2,700 வீதமும், 65மி.மீ. முதல் 75மி.மீ. நீளம் கொண்ட சிகரெட்கள் மீது ரூ. 4,500 அளவிலும் கலால் வரி விதிக்கப்படும்.
முன்னதாக, இந்த மசோதா மீதான விவாதத்தில் பங்கேற்ற திரிணமூல் காங்கிரஸ் எம்.பி. சகாரிகா கோஸ், ‘புகையிலைப் பொருள்களில் இருந்து அதிக வருவாய் ஈட்டுவதையே மத்திய அரசு நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. பொது சுகாதார சீா்திருத்தத்தை நேக்கமாகக் கொண்டதல்ல. புகையிலைப் பொருள்கள், பான் மசாலா குறித்த விளம்பரங்களைக் கட்டுப்படுத்த அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை’ என்றாா்.
காங்கிரஸ் எம்.பி. பிரமோத் திவாரி பேசுகையில், ‘புகையிலைப் பொருள்கள் மீது விதிக்கப்படும் கலால் வரி மூலம் கிடைக்கும் வருவாய், புகையிலை பயன்பாட்டால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் உடல் நல மேம்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். எனவே, இந்த மசோதா நாடாளுமன்ற நிலைக் குழு ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும்’ என்றாா்.
பகுஜன் சமாஜ் கட்சி எம்.பி. ராம்ஜி பேசுகையில், ‘மக்களைத் தவறாக வழிநடத்தும் வகையிலான குட்கா, பான் மசாலா பொருள்களை ஊக்குவிக்கும் வகையிலான விளம்பரங்களை தடை செய்ய உடனடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்’ என்றாா்.