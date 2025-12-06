கடலோரப் பகுதிகளை பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியம்: உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி எம்.எம்.சுந்தரேஷ்
கடலோரப் பகுதிகளைப் பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளதாக உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி எம்.எம்.சுந்தரேஷ் தெரிவித்தாா்.
தேசிய பசுமைத் தீா்ப்பாயத்தின் தென்மண்டல அமா்வு மற்றும் தென் மாநிலங்களின் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியங்கள் சாா்பில் சுற்றுச்சூழல் தொடா்பான இரண்டு நாள் கருத்தரங்கின் தொடக்க விழா சென்னை கலைவாணா் அரங்கில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்தக் கருத்தரங்கைத் தொடங்கி வைத்து உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி எம்.எம்.சுந்தரேஷ் பேசுகையில், சாயத் தொழிற்சாலைகளின் கழிவுகளால் பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்கள் தொடா்பான தனது தனிப்பட்ட அனுபவங்களைப் பகிா்ந்து கொண்டாா். மேலும், சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படும்போது இந்த உலகம் பாதிக்கப்படும் என்றாா். கடலோரப் பகுதிகளைப் பாதுகாக்க வேண்டிய உடனடித் தேவை ஏற்பட்டுள்ளது என்று வலியுறுத்தினாா்.
கருத்தரங்கில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்ட உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி அரவிந்த் குமாா் பேசும்போது, காகிதத்தில் உள்ள சட்டங்களுக்கும் நடைமுறை எதாா்த்தத்துக்குமான இடைவெளியைச் சுட்டிக்காட்டி பேசினாா். தென் மாநிலங்கள் இடையே ஒருங்கிணைந்த சூழலியல் கூட்டாட்சியை உருவாக்க வேண்டும்; இந்தக் கருத்தரங்கம் தென்னிந்திய அளவிலான சூழல் சாா்ந்த ஒப்பந்தத்துக்கான ஒரு தொடக்கப்புள்ளியாக அமைய வேண்டும் என்றாா்.
இதைத் தொடா்ந்து பேசிய சென்னை உயா்நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவாஸ்தவா, இயற்கைக்கான சா்வதேச நிதியத்தின் அறிக்கைப்படி, பாலூட்டிகள், பறவைகள், மீன்கள், நீா்நிலங்களில் வாழக்கூடிய உயிரினங்களின் எண்ணிக்கை உலக அளவில் 69 சதவீதம் குறைவு ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. வன உயிரினங்களின் எண்ணிக்கையில் ஏற்படும் இத்தகைய எண்ணிக்கை குறைவு ஆபத்தான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். எனவே, நீதித் துறை சாா்ந்த தீா்வுகள் மட்டுமன்றி, மனிதகுலத்தைக் காப்பதற்குத் தேவையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எடுப்பது அவசியம் என்றாா்.
அமைச்சா் தங்கம் தென்னரசு, தேசிய தென்மண்டல பசுமைத் தீா்ப்பாயத்தின் தலைவா் நீதிபதி பிரகாஷ் ஸ்ரீவாஸ்தவா, தென்மண்டல அமா்வின் நீதித் துறை உறுப்பினா் நீதிபதி புஷ்பா சத்யநாராயணா, தமிழக அரசின் தலைமை வழக்குரைஞா் பி.எஸ்.ராமன் ஆகியோா் பேசினா்.
கருத்தரங்கில் உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள், சூழலியல் ஆா்வலா்கள், வழக்குரைஞா்கள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
இரண்டுநாள் நடைபெறும் இந்தக் கருத்தரங்கில், சுற்றுச்சூழல் தொடா்பான சட்டங்கள், பல்லுயிா் பெருக்கம், திடக்கழிவு மற்றும் மருத்துவக் கழிவு மேலாண்மை மற்றும் கொள்கைகள், கடலோரங்களைப் பாதுகாப்பதில் உள்ள சவால்கள் என்ற தலைப்புகளின் கீழ் பல்வேறு அமா்வுகள் நடைபெறுகின்றன.