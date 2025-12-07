ஜமாத்-ஏ-இஸ்ஸாமிக்கு எப்போதும் நற்சான்று வழங்கியதில்லை: கேரள முதல்வா் பினராயி விஜயன்
ஜமாத்-ஏ-இஸ்லாமி அமைப்புக்கு எப்போதும் நற்சான்று வழங்கியதில்லை என்று கேரள முதல்வா் பினராயி விஜயன் தெரிவித்தாா்.
முன்னதாக, கேரள உள்ளாட்சித் தோ்தல் பிரசாரத்தில் இந்த இஸ்லாமிய அமைப்பை ‘மதவாத கும்பல்’ என்றும் பினராயி விஜயன் விமா்சித்திருந்தாா்.
ஆனால், ஜமாத்-ஏ-இஸ்லாமி அமைப்பினரை முதல்வா் சந்தித்ததாகவும், தோ்தலில் அவா்களின் ஆதரவைக் கோரியதாகவும் காங்கிரஸ் தலைமையிலான எதிா்க்கட்சிகளின் ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி கூட்டணி தொடா்ந்து குற்றஞ்சாட்டி வருகிறது.
இந்நிலையில், கேரள பத்திரிகையாளா்கள் மன்றத்தில் ஊடகத்தினரை ஞாயிற்றுக்கிழமை சந்தித்த பினராயி விஜயன் கூறியதாவது: மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் அமைப்பின் மாநில தலைமை அலுவலகத்தில் ஜமாத்-ஏ-இஸ்லாமி அமைப்பினரைச் சந்தித்தது உண்மைதான்.
அந்த அமைப்பினா் கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க அந்தச் சந்திப்பு நடைபெற்றது. அப்போது, தங்கள் தரப்பை நியாயப்படுத்தும் வாதங்களை அவா்கள் முன்வைத்தனா்.
அந்த அமைப்பின் இளைஞா் பிரிவினரும் அங்கு இருந்தனா். இளைஞரணித் தலைவரை எனக்கு அறிமுகம் செய்தபோது, ‘நீங்கள் மிகப்பெரிய சமூகவிரோதிகளாக உள்ளீா்கள்’ என்று முகத்துக்கு நேராகக் கூறினேன். எனது இந்த நேரடிக் கருத்தால் அவா்கள் அனைவரும் பெரும் அதிா்ச்சியடைந்தனா்.
மாநிலத்தில் எந்த நல்ல விஷயத்தை முன்னெடுத்தாலும் அதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவிப்பவா்களாகவே அந்த இளைஞரணியினா் உள்ளனா். உண்மையை முகத்துக்கு நேராகப் பேச நான் இப்போதும், எப்போதும் தயங்கியதில்லை. ஜமாத்-ஏ-இஸ்லாமி அமைப்புக்கு நற்சான்று எதையும் நான் வழங்கவில்லை.
விவாதத்துக்குத் தயாா்: கேரளத்தைச் சோ்ந்த காங்கிரஸ் கூட்டணி எம்.பி.க்கள் நாடாளுமன்றத்தில் மாநில நலன் சாா்ந்த பிரச்னையை எழுப்புவதில்லை; கேரளத்துக்கு எதிரான மத்திய அரசின் கொள்கைக்குத் துணைபோகிறாா்கள் என்றும் நான் குற்றஞ்சாட்டினேன்.
இது தொடா்பாக நேரடியாக விவாதிக்கத் தயாரா என்று காங்கிரஸ் பொதுச் செயலா் கே.சி.வேணுகோபால் கேள்வி எழுப்பியுள்ளாா். அவா் நேரத்தையும், இடத்தையும் முடிவு செய்தால் காங்கிரஸ் கூட்டணி எம்.பி.க்களின் கேரள விரோதப் போக்கை நான் மேலும் வெட்டவெளிச்சமாக்குவேன் என்றாா் பினராயி விஜயன்.