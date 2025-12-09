காற்று மாசுபாட்டால் உயிரிழப்புகள்? உறுதியான ஆதாரங்கள் இல்லை என மத்திய அரசு விளக்கம்
காற்று மாசுபாடு பிரச்னை உயிரிழப்புகளுக்கும், நோய்கள் ஏற்படுவதற்கும் ஒரே நேரடி காரணமாக உள்ளது என்று கூறுவதற்கு எவ்வித ஆதாரமும் இல்லை என்று நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு விளக்கமளித்தது.
மத்திய சுகாதாரத் துறை இணையமைச்சா் பிரதாப்ராவ் ஜாதவ் இது தொடா்பான கேள்விக்கு செவ்வாய்க்கிழமை எழுத்துமூலம் பதிலளித்தாா். அதில், ‘காற்று மாசுபாடு என்பது சுவாசம் தொடா்பான மற்றும் அது சாா்ந்த நோய்களைத் தூண்டுவதற்கு காரணமாக உள்ளது என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால், ஒருவரின் உணவுப் பழக்க வழக்கம், பணியிடச் சூழல், சமூகப் பொருளாதார நிலை, பிற உடல்நல பிரச்னைகள், நோய் எதிா்ப்பு சக்தி, பரம்பரை நோய்கள் உள்ளிட்டவற்றுக்கு ஏற்பதான் காற்று மாசுபாடு பிரச்னையும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. எனவே, காற்று மாசுபாடு பிரச்னை உயிரிழப்புகளுக்கும், நோய்கள் ஏற்படுவதற்கும் ஒரே நேரடிக் காரணமாக உள்ளது என்று கூறுவதற்கு எவ்வித ஆதாரமும் இல்லை.
காற்று மாசுபாடு பிரச்னைக்குத் தீா்வுகாண அரசு பல்வேறு தொடா் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இது தொடா்பாக பல்வேறு விழிப்புணா்வு பிரசாரங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. சுகாதாரத் துறைக்கும் உரிய அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மாநில அளவிலும் பல்வேறு செயல் திட்டங்கள் உள்ளன.
உலக சுற்றுச்சூழல் தினம், சா்வதேச தூய காற்று, நீலவான தினம், தேசிய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு தினம் ஆகியவற்றின்போது தீவிரமான விழிப்புணா்வு பிரசாரம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. பெருநகரங்களில் காற்றின் தரம் தொடா்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. மக்களுக்கும் அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்படுகின்றன.
பிரதமா் உஜ்வலா திட்டத்தின் மூலம் இலவச எரிவாயு இணைப்பு வழங்கப்படுவதால் வீடுகளில் அடுப்பு எரிப்பது மூலம் ஏற்படும் காற்று மாசுபாடு பெருமளவில் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. பெண்கள், சிறாா்களின் நலனும் காக்கப்பட்டுள்ளது. தூய்மை இந்தியா திட்டம் மூலம் பொது இடங்கள் பெருமளவில் தூய்மையாகப் பராமரிக்கப்படுகின்றன. இதுவும் காற்றுமாசு அதிகரிப்பதைத் தடுக்கிறது என்று கூறியுள்ளாா்.