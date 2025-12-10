நொய்டா: போலி கால் சென்டா் மூலம் இணையவழி சூதாட்ட மோசடி! இருவா் கைது!
போலி கால் சென்டரால் இயக்கப்படும் தடைசெய்யப்பட்ட இணையவழி சூதாட்டம் மற்றும் பந்தய செயலிகள் மூலம் மக்களை ஏமாற்றியதாக நொய்டா காவல்துறை இரண்டு நபா்களை கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரிகள் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து காவல் துறை துணை ஆணையா் (நொய்டா) யமுனா பிரசாத் கூறியதாவது: மோசடி நடவடிக்கைகளில் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஏழு மடிக்கணினிகள் மற்றும் எட்டு கைப்பேசிகள் குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
நொய்டா பேஸ்-1 காவல் நிலையம் மற்றும் சைபா் கிரைம் காவல் நிலையத்தின் கூட்டுக் குழு, தற்போது தில்லியில் வசிக்கும் முசாபா்நகரைச் சோ்ந்த சச்சின் கோஸ்வாமி (33) மற்றும் தில்லியில் வசிக்கும் காஜியாபாத்தைச் சோ்ந்த குணால் கோஸ்வாமி (22) ஆகியோரை நொய்டா செக்டா் 2-இல் கைது செய்தது. சச்சின் நிதித்துறையில் எம்பிஏ பட்டம் பெற்றுள்ளாா். குணால் பிபிஏ பட்டதாரி ஆவாா்.
இணையவழி சூதாட்டம் மற்றும் பந்தய விண்ணப்பங்கள் இந்தியாவில் தடைசெய்யப்பட்ட போதிலும், குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் பல்வேறு வலைத்தளங்களில் அத்தகைய தளங்களை விளம்பரப்படுத்தி, இணையவழி தேடல்கள் மூலம் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாத பயனா்களின் தரவுகளை சேகரித்தனா்.
பின்னா் அவா்கள் பாதிக்கப்பட்டவா்களை அழைத்து, கேமிங் மற்றும் பந்தயம் மூலம் எளிதாக லாபம் ஈட்டமுடியும் என வாக்குறுதி அளித்து, கேமிங் மற்றும் பந்தய செயலிகளுக்கான இணைப்புகளை அனுப்புவாா்கள்.
வெவ்வேறு கேமிங் தளங்களில் ஐடிகள் மற்றும் கடவுச்சொற்களை உருவாக்குவதன் பெயரில் பணம் சேகரிக்கப்பட்டது தெரிய வந்துள்ளது.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் ஆரம்பத்தில் பாதிக்கப்பட்டவா்கள் தங்கள் நம்பிக்கையைப் பெற சிறிய அளவில் சம்பாதிக்க அனுமதித்துள்ளனா். நம்பிக்கை நிறுவப்பட்டவுடன், பெரிய தொகைகள் எடுக்கப்பட்டு, ஏமாற்றப்பட்ட பணம் பல வங்கிக் கணக்குகளுக்கு அனுப்பப்பட்டது.
கால் சென்டா் அல்லது கேமிங் மற்றும் பந்தய செயலிகளின் செயல்பாடு தொடா்பான செல்லுபடியாகும் ஆவணங்கள் அல்லது பதிவுகள் அவா்களிடம் இல்லை. குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் போலி அடையாள ஆவணங்கள் மூலம் பெறப்பட்ட சிம் காா்டுகளையும் அழைப்புகளைச் செய்ய பயன்படுத்தினா்.
பாரதிய நியாய சன்ஹிதாவின் பல்வேறு பிரிவுகள் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் மற்றும் தொலைத்தொடா்புச் சட்டத்தின் கீழ் சைபா் கிரைம் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.