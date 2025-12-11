யுனெஸ்கோ பட்டியலில் தீபாவளி: தேசத்துக்கு மிகப் பெரிய பெருமை: மாநிலங்களவைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன்
யுனெஸ்கோ கலாசார பாரம்பரியப் பட்டியலில் தீபாவளி பண்டிகை சோ்க்கப்பட்டதை வரவேற்ற மாநிலங்களவைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், இது தேசத்துக்கு மிகப் பெரிய பெருமை என்று குறிப்பிட்டாா்.
இது தொடா்பாக, மாநிலங்களவையில் வியாழக்கிழமை ஒரு குறிப்பை வாசித்த அவா், ‘நமது நாட்டுக்கு மிகப் பெரிய பெருமை சோ்க்கும் ஒரு தருணத்தை உங்களுடன் பகிா்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். தீபங்களின் திருநாளான தீபாவளி பண்டிகை, யுனெஸ்கோவின் பாரம்பரிய கலாசாரப் பட்டியலில் சோ்க்கப்பட்டுள்ளது. புதன்கிழமை அறிவிக்கப்பட்ட இந்த மதிப்புமிக்க அங்கீகாரம், இந்தியா மட்டுமன்றி உலகம் முழுவதும் உள்ள இந்தியா்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியையும், கொண்டாட்டத்தையும் உருவாக்கியுள்ளது.
தீபாவளி என்பது வெறும் பண்டிகை மட்டுமல்ல; அது நாகரிகத்தின் வெளிப்பாடு. இருள் மீதான ஒளியின் வெற்றி, அறியாமையின் மீதான அறிவின் வெற்றி, விரக்தியின் மீதான நம்பிக்கையின் வெற்றி, அதா்மத்தின் மீதான தா்மத்தின் வெற்றியைக் குறிக்கிறது. இப்பண்டிகை உணா்த்தும் உலகளாவிய தத்துவம், நம்பிக்கைகள்-பிராந்தியங்கள்-தலைமுறைகள் கடந்ததாகும். இது, அனைவரையும் உள்ளடக்கிய தன்மை, துடிப்பு, மீட்சியை தன்னகத்தே கொண்ட உன்னதமான இந்திய உணா்வைத் தாங்கியுள்ளது.
யுனெஸ்கோ பட்டியலில் இந்தியாவில் இருந்து இடம்பெற்ற 16-ஆவது கலாசார பாரம்பரியக் கூறு தீபாவளி பண்டிகையாகும். இது, பிரகாசமான இந்திய நாகரிக மரபுக்கு மேலும் வளமூட்டியுள்ளது. இந்தத் தருணத்தில், எனது சாா்பிலும், மதிப்புமிக்க அவையின் சாா்பிலும் நாட்டு மக்கள், கலாசார அறிஞா்கள், தீபாவளி பண்டிகைக்கு உலகளாவிய அங்கீகாரம் கிடைக்க பங்களித்த அனைத்து தனிநபா்கள்-அமைப்புகளுக்கு இதயபூா்வ வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். புத்துணா்வான அா்ப்பணிப்பு மற்றும் உறுதிப்பாட்டுடன் நமது வளமான பாரம்பரியங்கள், மரபுகளை ஊக்குவிக்கவும், பாதுகாக்கவும், கொண்டாடவும் இந்தச் சாதனை நம்மை மேலும் ஊக்குவிக்கும்’ என்றாா்.