இந்தியாவுக்கான வளா்ச்சிப் பாதையை நாமே வகுக்க வேண்டும்: கௌதம் அதானி வலியுறுத்தல்
‘தற்போது உலக நாடுகள் அனைத்தும் தங்கள் நலனைப் பாதுகாப்பதிலும், உலகளாவிய நட்புக் கூட்டணிகள் சிதைவதிலும் முனைப்புக் காட்டி வரும் நிலையில், இந்தியா தனது சொந்த வளா்ச்சிப் பாதையைத் தானே வகுக்க வேண்டும்’ என்று அதானி குழுமத் தலைவா் கௌதம் அதானி வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
ஜாா்க்கண்ட் மாநிலம், தன்பாத் ஐஐடி (ஐஎஸ்எம்) கல்வி நிறுவனத்தின் நூற்றாண்டு விழாவில் பங்கேற்று அவா் பேசியதாவது: 21-ஆம் நூற்றாண்டில் ஒரு நாட்டின் இறையாண்மை என்பது, அதன் இயற்கை வளங்கள் மற்றும் எரிசக்தி அமைப்புகள் மீதான ஆதிக்கத்தைப் பொறுத்தே அமையும்.
இந்தியாவின் முக்கிய திறன் மேம்பாட்டுக்காக ஆங்கிலேயா் ஆட்சியின்போதே, சுரங்கம் மற்றும் புவியியல் துறைக்கான கல்வி நிறுவனத்தை அமைக்க இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் பரிந்துரைத்த தொலைநோக்கு பாா்வையின் பலனாகவே இந்தக் கல்வி நிறுவனம் பிறந்தது.
நமது நாட்டில் உள்ள வளங்கள் குறித்து முதலில் தோ்ச்சி பெற வேண்டும். பின்னா், நமது வளா்ச்சிக்குத் தேவையான எரிசக்தியில் தோ்ச்சி பெற வேண்டும். இவைதான் பொருளாதார சுதந்திரத்தின் இரண்டு தூண்கள் ஆகும்.
வரலாற்று ரீதியாக, அதிக காா்பன் மாசு ஏற்படுத்திய வளா்ந்த நாடுகள், இப்போது வளா்ந்து வரும் நாடுகள் எப்படி வளா்ச்சி அடைய வேண்டும் என்று ஆதிக்கம் செலுத்தப் பாா்க்கின்றன. இது ஒரு புதியவகை காலனித்துவம்.
இந்தியா தனது சொந்த வளா்ச்சிப் பாதையைத் தானே வகுக்க வேண்டும். இந்தியா தனக்கு எது சிறந்ததோ அதை மட்டுமே செய்ய வேண்டும். நமது திட்டங்களை நாமே கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றால், நமது வாழ்க்கைத் தரத்தை உயா்த்திக் கொள்ளும் உரிமையும் லட்சியமும் உலக அளவில் தவறான குற்றமாகச் சித்தரிக்கப்படும்.
சா்வதேச தரவுகளின்படி, இந்தியா மிக வேகமாக 50 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான புதைபடிவம் அல்லாத (காா்பன் வெளியேற்றாத) எரிசக்தித் திறனை அடைந்துள்ளது. மேலும், தனிநபா் காா்பன் உமிழ்வு அளவும் இந்தியாவில்தான் உலகிலேயே மிகக் குறைவாக உள்ளது.
இந்தியாவின் இந்தச் சிறந்த செயல்திறனைக் குறைத்து மதிப்பிடும் முயற்சிகள், உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் விதிகளை நிா்ணயிக்கும் கட்டமைப்பில் உள்ள பாரபட்சத்தைக் காட்டுகிறது. வெளிநாட்டவா்களின் அழுத்தங்களுக்குப் பணியாமல், வளங்கள், எரிசக்தி மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் இந்தியா தனது தனிப்பட்ட பலத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினாா்.