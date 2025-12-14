கால்பந்து வீரா் மெஸ்ஸி இன்று தில்லி வருகை: அருண் ஜேட்லி மைதானத்தில் பல அடுக்கு பாதுகாப்பு!
அா்ஜென்டீனா கால்பந்து நட்சத்திர வீரா் லயோனல் மெஸ்ஸியின் தில்லி வருகையை முன்னிட்டு அருண் ஜேட்லி மைதானத்தில் பல அடுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்துள்ளதாக காவல் துறையினா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
சமீபத்திய கொல்கத்தா நிகழ்வின் போது ஏற்பட்ட குழப்பங்களைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தில்லியில் உள்ள அருண் ஜேட்லி மைதானத்தில் இன்று (டிச.15) பிற்பகல் 1 மணி முதல் 4 மணி வரை இந்த நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. இதில் கால்பந்து வீரா் மெஸ்ஸி கலந்துகொள்ள உள்ளாா்.
மிகுந்த எதிா்பாா்ப்புக்கு மத்தியில் 3 நாள்கள் பயணமாக மெஸ்ஸி கடந்த வெள்ளிக்கிழமை கொல்கத்தா வந்தாா். இதையொட்டி, கொல்கத்தாவின் சால்ட் லேக் மைதானத்தில் அவா் ரசிகா்களைச் சந்திக்கும் நிகழ்வு சனிக்கிழமை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
ஆனால், முக்கிய பிரமுகா்கள், ஏற்பாட்டாளா்கள் மற்றும் பிரபலங்கள் அவரைச் சூழ்ந்துகொண்டதால், அதிக விலை கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கியும் அவரைக் காணமுடியாமல் ரசிகா்கள் ஏமாற்றமடைந்தனா். இதனால், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ரசிகா்கள் மீது காவல் துறையினா் தடியடி நடத்த வேண்டியிருந்தது.
இதைக் கருத்தில் கொண்டு தலைநகரில் மெஸ்ஸியின் வருகையை முன்னிட்டு, கூட்ட மேலாண்மை, நுழைவுக் கட்டுப்பாடு மற்றும் போக்குவரத்து ஒழுங்குமுறை ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தி விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை திட்டமிட்டுள்ளதாக தில்லி காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
இது தொடா்பாக அவா்கள் மேலும் கூறியதாவது: காவல்துறை மற்றும் துணை ராணுவப் படையினா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனா். உரிய அனுமதி சீட்டுகள் வைத்திருப்பவா்கள் மட்டுமே மைதானத்துக்குள்ளே அனுமதிக்கப்படுவா்.
பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் விதமாக சிசிடிவி கண்காணிப்பு மையங்கள், அவசரகால மீட்புப் படைகள் மற்றும் விரைவு அதிரடிப் படைகள் தயாா் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. போக்குவரத்தைப் பொறுத்தவரை, விக்ரம் நகா் அருகே உள்ள பி1 உள்பட மூன்று முக்கிய வாகனம் நிறுத்துமிடங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
அனுமதி இல்லாத வாகனங்கள் மாதா சுந்தரி லேண் அல்லது ராஜ்காட் பவா் ஹவுஸ் ஆகிய இடங்களில் வாகனங்களை நிறுத்த வேண்டும். வாடகை வாகனங்கள் பயணிகளை ராஜ்காட் சௌக்கில் இறக்கிவிட வேண்டும்.
மைதானத்தைச் சுற்றி வாகன நிறுத்தம் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. விதிகளை மீறுபவா்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டு வாகனங்கள் அப்புறப்படுத்தப்படும்.
போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்க, பொதுமக்கள் மெட்ரோ அல்லது பேருந்துகளைப் பயன்படுத்துமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறாா்கள். தேவைப்பட்டால், தில்லி கேட் சௌக் மற்றும் ஐடிஓ பகுதியிலிருந்து போக்குவரத்து மாற்றுப்பாதைகள் செயல்படுத்தப்படலாம்.
பொதுமக்கள் காலை 11 மணி முதல் வரத் தொடங்குவாா்கள் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. எனவே, காலை 10 மணி முதல் நிகழ்வு முடியும் வரை பகதாா் ஷா ஜாஃபா் மாா்க், ஐடிஓ, தில்லி கேட், நேதாஜி சுபாஷ் மாா்க் மற்றும் பிரிஜ்மோகன் சௌக் ஆகிய சாலைகளை பொதுமக்கள் தவிா்க்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது என காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.