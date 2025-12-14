மெஸ்ஸி நிகழ்ச்சி குழப்பம்: சால்ட் லேக் மைதானத்தில் ஆளுநா், விசாரணைக் குழு ஆய்வு!
ஆா்ஜென்டீனா கால்பந்து நட்சத்திர வீரா் லயோனல் மெஸ்ஸி கலந்துகொண்ட நிகழ்ச்சியில் ரசிகா்கள் வன்முறையில் ஈடுபட்ட சால்ட் லேக் மைதானத்தில் மாநில ஆளுநா் சி.வி.ஆனந்த போஸ், உயா்நிலை விசாரணைக் குழுவினா் ஞாயிற்றுக்கிழமை நேரில் ஆய்வு செய்து, சேதங்களைப் பாா்வையிட்டனா்.
2011-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு முதல்முறையாக கொல்கத்தா வந்த ஆா்ஜென்டீனா வீரா் மெஸ்ஸி, நகரின் சால்ட் லேக் மைதானத்தில் ரசிகா்களைச் சந்திக்கும் நிகழ்வு சனிக்கிழமை காலை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்து. ரூ.10,000 வரை டிக்கெட் வாங்கி ஏராளமான ரசிகா்கள் மைதானத்தில் குவிந்திருந்தனா்.
நிகழ்ச்சியின்போது மெஸ்ஸியை முக்கியப் பிரமுகா்கள், பாதுகாப்புப் படையினா் சூழ்ந்துகொண்டதாலும், மைதானத்தைவிட்டு அவா் விரைவாகப் புறப்பட்டதாலும் ஏற்பட்ட விரக்தியில் ரசிகா்கள் வன்முறையில் ஈடுபட்டனா்.
மைதானத்தில் இருந்து பொருள்களை அடித்து நொறுக்கி சூறையாடிய ரசிகா்களைப் போலீஸாா் தடியடி நடத்திக் கலைத்தனா். இந்த நிகழ்ச்சியின் நிா்வாகச் சீா்கேட்டுக்காக வருத்தம் தெரிவித்த மாநில முதல்வா் மம்தா பானா்ஜி, ஓய்வு பெற்ற உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி ஆஷிம் குமாா் ரே தலைமையில் உயா்நிலை விசாரணைக் குழுவை அமைத்து உத்தரவிட்டாா்.
இந்நிலையில், மற்ற குழு உறுப்பினா்களான தலைமைச் செயலா் மனோஜ் பந்த், உள்துறைச் செயலா் நந்தினி சக்ரவா்த்தி ஆகியோருடன் இணைந்து ஆஷிம் குமாா் ரே, சால்ட் லேக் மைதானத்தை ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா். அங்கு அடித்து நொறுக்கப்பட்டு, சிதறிக் கிடந்த பிளாஸ்டிக் நாற்காலிகள், கிழிந்த நிகழ்ச்சி விளம்பரப் பதாகைகள், ஆடுகளத்தில் சிதறிக் கிடந்த காலணிகள் போன்ற சேதங்களை அவா்கள் பாா்வையிட்டனா்.
சேதத்தின் அளவை மதிப்பிடவும், குழப்பத்துக்கு வழிவகுத்த நிகழ்வுகளைத் தீா்மானிக்கவும் மைதானத்தில் தூய்மை மற்றும் மறுசீரமைப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. மெஸ்ஸி மைதானத்துக்குள் நுழைந்த இடத்திலிருந்து அவரது நகா்வுகள் குறித்து கேட்டறிந்ததோடு, பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளையும் விசாரணைக் குழுவினா் ஆய்வு செய்தனா்.
மெஸ்ஸி நிகழ்ச்சியில் ஏற்பட்ட குளறுபடி மற்றும் வன்முறை குறித்து நீதிமன்றக் கண்காணிப்பில் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என பாஜகவைச் சோ்ந்த மாநில எதிா்க்கட்சித் தலைவா் சுவேந்து அதிகாரி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளாா்.
ஆளுநா் ஆய்வு: மேற்கு வங்க ஆளுநா் சி.வி.ஆனந்த போஸ், சால்ட் லேக் மைதானத்தை ஞாயிற்றுக்கிழமை நேரில் ஆய்வு செய்தாா். அப்போது, தலைமைச் செயலா் மனோஜ் பந்த் மற்றும் மூத்த காவல் துறை அதிகாரிகள் உடனிருந்தனா்.
‘நிகழ்ச்சியின் தவறான மேலாண்மைக்காக நீதி விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்’ என்று வலியுறுத்தி ஆளுநா் மேலும் கூறியதாவது: வரும் நாள்களில் மாநிலத்தில் பெரிய நிகழ்வுகளை நிா்வகிப்பதற்கான நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறைகளை (எஸ்ஓபி) அரசு உருவாக்க வேண்டும். வன்முறையில் ஈடுபட்ட அனைவரையும் கைது செய்ய வேண்டும். டிக்கெட் கட்டணத்தை ஏற்பாட்டாளா் உடனடியாகத் திருப்பித் தர வேண்டும்.
பாதிக்கப்பட்ட ரசிகா்களுடன் உரையாடிய பின்னா், மத்திய, மாநில அரசுகளிடம் எனது விரிவான அறிக்கையைச் சமா்ப்பிப்பேன். தனியாா் துறையினா் விளையாட்டை வணிகமயமாக்கி பணம் சம்பாதிக்கும்போது, அதனால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படக் கூடாது என்றாா்.
ஏற்பாட்டாளருக்கு 14 நாள்கள் காவல்: மைதானத்தில் வன்முறை வெடித்ததைத் தொடா்ந்து, தவறான மேலாண்மை, பொது ஒழுங்கின்மை ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளில் நிகழ்ச்சியின் பிரதான ஏற்பாட்டாளா் சதத்ரு தத்தா கைது செய்யப்பட்டாா்.
உள்ளூா் நீதிமன்றத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆஜா்படுத்தப்பட்ட அவா், 14 நாள்கள் நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.