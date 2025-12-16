மெஸ்ஸி நிகழ்ச்சி குளறுபடி: சிறப்பு விசாரணைக் குழு அமைப்பு; டிஜிபி, காவல் ஆணையருக்கு நோட்டீஸ்
மேற்கு வங்க மாநிலம், கொல்கத்தாவில் ஆா்ஜென்டீனா கால்பந்து நட்சத்திரம் வீரா் லயோனல் மெஸ்ஸி பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் ஏற்பட்ட குளறுபடி மற்றும் வன்முறைச் சம்பவங்கள் குறித்த விசாரணைக்கு சிறப்பு விசாரணைக் குழுவை (எஸ்ஐடி) அந்த மாநில அரசு அமைத்துள்ளது.
கொல்கத்தா நகரின் புகழ்பெற்ற சால்ட் லேக் கால்பந்து மைதானத்தில் மெஸ்ஸியின் ரசிகா் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி கடந்த சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. ரூ.10,000 வரை டிக்கெட் வாங்கி ஏராளமான ரசிகா்கள் மைதானத்தில் குவிந்திருந்தனா்.
நிகழ்ச்சியின்போது மெஸ்ஸியை முக்கியப் பிரமுகா்கள், பாதுகாப்புப் படையினா் சூழ்ந்துகொண்டதாலும், மைதானத்தைவிட்டு அவா் விரைவாகப் புறப்பட்டதாலும் ஏற்பட்ட விரக்தியில் ரசிகா்கள் வன்முறையில் ஈடுபட்டனா்.
இந்தச் சம்பவத்துக்கு வருத்தம் தெரிவித்த மாநில முதல்வா் மம்தா பானா்ஜி, ஓய்வு பெற்ற உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி ஆஷிம் குமாா் ரே தலைமையில் உயா்நிலை விசாரணைக் குழுவை அமைத்து உத்தரவிட்டாா். இதில், தலைமைச் செயலா் மனோஜ் பந்த், உள்துறைச் செயலா் நந்தினி சக்ரவா்த்தி ஆகியோரும் உறுப்பினா்களாக இருந்தனா்.
சால்ட் லேக் மைதானத்தில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நேரில் ஆய்வு செய்து, சேதங்களைப் பாா்வையிட்ட உயா்நிலைக் குழு, தனது முதல்கட்ட அறிக்கையை திங்கள்கிழமை சமா்ப்பித்தது.
அதில், சம்பவம் குறித்து விரிவான மற்றும் சுதந்திரமான விசாரணை தேவைப்படுவதாகத் தெரிவித்த உயா்நிலைக் குழு, வன்முறை மற்றும் அதற்கு வழிவகுத்த குளறுபடிகளைக் கண்டறிய சிறப்பு விசாரணைக் குழுவை அமைக்க பரிந்துரைத்தது.
மேலும், உயா்நிலைக் குழு உறுப்பினா் ஒருவா் அளித்த பேட்டியில், ‘மைதானத்தை நிா்வகிக்கும் நிறுவனத்தின் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கவும், ரசிகா்களுக்கு டிக்கெட் கட்டணத்தைத் திரும்பக் கொடுப்பது குறித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும் எனவும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது’ என்றாா்.
எஸ்ஐடி அமைப்பு: இந்நிலையில், உயா்நிலைக் குழுவின் பரிந்துரையின்படி, பியூஷ் பாண்டே, ஜாவேத் ஷமிம், சுப்ரதிம் சா்காா், முரளிதா் ஆகிய 4 மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் அடங்கிய சிறப்பு விசாரணைக் குழுவை மாநில அரசு அமைத்துள்ளது.
டிஜிபிக்கு நோட்டீஸ்: இந்தச் சம்பவம் தொடா்பாக 24 மணி நேரத்துக்குள் விளக்கமளிக்குமாறு, மாநில இளைஞா் நலன், விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை முதன்மைச் செயலா் ராஜேஷ் குமாா் சின்ஹா மற்றும் காவல் துறைத் தலைவா் ராஜீவ் குமாா், விதான்நகா் காவல் ஆணையா் முகேஷ் குமாா் ஆகியோருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. ஒழுங்கு நடவடிக்கையாக, விதான்நகா் காவல் துணை ஆணையா் அனீஷ் சா்காா் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டாா்.
மேலும் 5 போ் கைது: தவறான மேலாண்மைக்காக நிகழ்ச்சியின் பிரதான ஏற்பாட்டாளரான சதத்ரு தத்தா தவிர வன்முறையில் ஈடுபட்டதாக மேலும் 5 போ் காவல் துறையால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு மற்றும் நிா்வாகத்தில் ஈடுபட்ட அனைவரும் விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்டு வருவதாக விதான்நகா் காவல் துறை மூத்த அதிகாரி ஒருவா் கூறினாா்.
விளையாட்டு இலாகாவில் இருந்து விலகிய அமைச்சா் அரூப் விஸ்வாஸ்
மெஸ்ஸி நிகழ்ச்சி சா்ச்சையைத் தொடா்ந்து விளையாட்டு இலாகாவில் இருந்து தன்னை விலக்குமாறு அமைச்சா் அரூப் விஸ்வாஸ் விடுத்த கோரிக்கையை முதல்வா் மம்தா பானா்ஜி ஏற்றுக்கொண்டாா்.
அரூப் விஸ்வாஸ், விளையாட்டு மற்றும் இளைஞா் நலன், மின்சாரம் ஆகிய இரண்டு துறைகளுக்கு பொறுப்பு வகித்தாா். அந்த வகையில், விளையாட்டு இலாகாவில் இருந்து அவா் விலகினாலும், மாநில அமைச்சரவையில் தொடா்ந்து அமைச்சராக நீடிப்பாா். புதிய மாற்றத்தின்படி, விளையாட்டு இலாகா முதல்வா் மம்தா பானா்ஜி வசம் சென்றது.