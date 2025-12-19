பிகாா் முதல்வா் நிதீஷ் குமாா் மீது ஜம்மு-காஷ்மீா் காவல் நிலையத்தில் புகாா்
அரசு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற முஸ்லிம் பெண் மருத்துவரின் ஹிஜாப்பை அகற்றியதற்காக பிகாா் முதல்வா் நிதீஷ் குமாா் மீது ஜம்மு-காஷ்மீா் காவல் நிலையத்தில் மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சித் தலைவா் (பிடிபி) இல்திஜா முஃப்தி புகாா் அளித்துள்ளாா்.
கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு பிகாா் தலைநகா் பாட்னாவில் நடைபெற்ற அரசு நிகழ்ச்சியில் புதிதாக பணியில் சோ்ந்த பெண் மருத்துவரின் ஹிஜாப்பை அந்த மாநில முதல்வா் நிதீஷ்குமாா் அகற்றி, ‘இது என்ன?’ என்று கேள்வி எழுப்பினாா். இதற்கு பல்வேறு எதிா்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தன. இது தொடா்பான விடியோ பதிவுகளையும் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் தங்கள் சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டு நிதீஷுக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்தனா்.
இந்நிலையில், ஜம்மு-காஷ்மீா் முன்னாள் முதல்வா் மெஹபூபா முஃப்தியின் மகளும், பிடிபி தலைவருமான இல்திஜா முஃப்தி ஜம்மு-காஷ்மீரின் கோதிபாக் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதில், ‘பிகாா் முதல்வரின் செயல் முஸ்லிம்களை முக்கியமாக முஸ்லிம் பெண்களை காயப்படுத்துவதாக உள்ளது. நிகழ்வின்போது நிதீஷுடன் இருந்த துணை முதல்வா் ராம்சாட் சௌதரியும் அதிருப்தியடைந்தாா். பொது இடத்தில் நடைபெற்ற அரசு நிகழ்ச்சியில் பலா் முன்னிலையில் பெண்ணின் ஹிஜாப்பை அகற்றிய அவா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இது பெண்களின் கண்ணியத்துக்கு எதிரான செயல்’ என்று கூறியுள்ளாா்.
எனினும் இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் நிதீஷ் குமாா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்படுமா என்பது குறித்து காவல் துறை தரப்பில் எந்தத் தகவலும் தெரிவிக்கப்படவில்லை.