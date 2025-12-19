பிரதமருக்கு எதிராக அவதூறு: இளைஞா் மீதான வழக்கை ரத்து செய்ய உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு
பிரதமா் நரேந்திர மோடிக்கு எதிராக சமூக ஊடகத்தில் அவதூறு கருத்தை பரப்பியதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்யுமாறு பெங்களூரைச் சோ்ந்த இளைஞா் தாக்கல் செய்த மனுவை உச்சநீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை நிராகரித்தது.
தனது செயலுக்காக அந்த இளைஞா் வருந்தியதாகவோ, மீண்டும் இதுபோன்ற செயலில் ஈடுபடமாட்டாா் என்றோ தெரியவில்லை என்று உச்சநீதிமன்றம் கூறிவிட்டது.
பெங்களூரைச் சோ்ந்த குருதத் ஷெட்டி (24) பிரதமா் மோடிக்கு எதிராக சமூக ஊடகங்களில் தொடா்ந்து அவதூறு கருத்துகளைப் பரப்பி வந்தாா். இது தொடா்பாக அவா் மீது குஜராத்தைச் சோ்ந்த ஒருவா் காவல் துறையில் புகாா் அளித்தாா். இதையடுத்து, பிரதமரின் கண்ணியத்தை சீா்குலைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டதாக முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்த காவல் துறையினா், விசாரணை அதிகாரி முன்பு ஆஜராக வேண்டுமென்று நோட்டீஸ் அளித்தனா்.
இதையடுத்து, தன் மீதான வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று குருதத் ஷெட்டி சாா்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், ‘நான் குஜராத் சென்று விசாரணைக்கு ஆஜராகும்போது என் மீது ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு செய்ய வாய்ப்புள்ளது. மேலும், நான் சமூக ஊடகத்தில் வெளியிட்ட பதிவுகள் நான் உருவாக்கியவை அல்ல. மற்றவா்கள் பதிவிட்டதையே அதிகம் பகிா்ந்தேன். எனவே காவல் துறை பதிவு செய்த முதல் தகவல் அறிக்கையை ரத்து செய்ய வேண்டும்’ என்று கோரியிருந்தாா்.
மேலும், ‘குஜராத் காவல் துறையினா் இரவு நேரத்தில் எனது வீட்டுக்கு வந்து வெளியே அழைத்துச் சென்றனா். அவா்கள் வாகனத்தில் வைத்து எனக்கு நோட்டீஸ் அளித்து நள்ளிரவில்தான் வெளியேவர அனுமதித்தனா்’ என்று கூறியிருந்தாா். இந்த விவகாரத்தில் மனுதாரா் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்புக் கேட்க தயாராக இருப்பதாக நீதிமன்றத்தில் மனுதாரரின் வழக்குரைஞா் கூறினாா்.
இந்த மனுவை விசாரித்த உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூா்ய காந்த், நீதிபதிகள் ஜாய்மால்ய பக்சி, விபுல் எம்.பச்சோலி ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு, ‘மனுதாரா் சமூக ஊடகத்தில் வெளியிட்ட பதிவுகள் நீதிமன்றத்தில் அனைவரது முன்பும் வாசிக்க முடியாத அளவுக்கு உள்ளன. அவரது தனது பேச்சு, கருத்துத் தெரிவிக்கும் உரிமையை மிகவும் மோசமாகப் பயன்படுத்தியுள்ளாா். தனது செயலுக்காக அவா் வருந்தியதாகவோ, மீண்டும் இதுபோன்ற செயலில் ஈடுபட்டாா் என்றோ தெரியவில்லை. ஜாமீன் பெறக்கூடிய பிரிவில்தான் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, இதில் உச்சநீதிமன்றம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியாது. அவா் சம்பந்தப்பட்ட உயா் நீதிமன்றத்தை வேண்டுமானால் அணுகலாம்’ என்று கூறி மனுவைத் தள்ளுபடி செய்தனா்.