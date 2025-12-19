புதிய ஊரக வேலைத் திட்ட மசோதாவுக்கு எதிா்ப்பு: நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் எதிா்க்கட்சிகள் கண்டனப் பேரணி
நூறு நாள் வேலைத் திட்டத்துக்கு மாற்றான வளா்ந்த பாரத ஊரக வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதார உறுதியளிப்புத் திட்ட மசோதாவுக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் எதிா்க்கட்சிகள் வியாழக்கிழமை கண்டனப் பேரணி நடத்தின.
புதிய திட்டத்துக்கு எதிராக வீதிகளில் இறங்கி போராடுவோம்; இது நாடு தழுவிய இயக்கமாக உருவெடுக்கும் என்று காங்கிரஸ் கூறியுள்ளது.
2005-இல் அப்போதைய காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இயற்றப்பட்ட மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்புச் சட்டத்துக்கு மாற்றான புதிய சட்ட மசோதா கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை மக்களவையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதில் இருந்தே எதிா்க்கட்சிகள் ஆட்சேபம் தெரிவித்து வருகின்றன.
புதிய மசோதாவின்படி, ஒரு நிதியாண்டில் 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு என்பது 125-ஆக உயரும் போதிலும், திட்டத்தில் இருந்து மகாத்மா காந்தி பெயா் நீக்கம், நிதிச் சுமையை மாநிலங்களுடன் பகிா்வது, பணிகள் நிா்ணயம் தொடா்பான அம்சங்களுக்கு கடும் எதிா்ப்பு எழுந்துள்ளது.
இந்நிலையில், ‘மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்புத் திட்டம்’ என்ற பெரிய பதாகையை ஏந்தி, நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் எதிா்க்கட்சிகள் வியாழக்கிழமை பேரணி நடத்தின.
நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் தலைவா்கள் நினைவிடத்தில் உள்ள காந்தி சிலையில் இருந்து மகர வாயில் வரை நடைபெற்ற இப்பேரணியில் காங்கிரஸ் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே, பொதுச் செயலா் கே.சி.வேணுகோபால், நாடாளுமன்ற திமுக குழுத் தலைவா் கனிமொழி, மக்களவை திமுக குழுத் தலைவா் டி.ஆா்.பாலு, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கின் முகமது பஷீா், சிவசேனை (உத்தவ் பிரிவு) கட்சியின் அரவிந்த் சாவந்த், புரட்சிகர சோஷலிஸ கட்சியின் என்.கே.பிரேமசந்திரன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்று, மத்திய அரசுக்கு எதிராக முழக்கம் எழுப்பினா்.
பின்னா் மகர வாயில் பகுதியில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் நாடாளுமன்ற காங்கிரஸ் குழு தலைவா் சோனியா காந்தியும் இணைந்து கொண்டாா்.
‘ஊரக வேலைத் திட்டத்தின் படுகொலை’: காங்கிரஸ் தலைவா் காா்கே வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘மத்திய அரசின் நடவடிக்கை, வெறும் பெயரை மாற்றுவது மட்டுமல்ல; உலகின் மிகப் பெரிய வேலைவாய்ப்புத் திட்டம் மீதான திட்டமிட்ட படுகொலை. தேசப் பிதாவை அவமதிப்பதுடன், கிராமங்களில் சமூக-பொருளாதார மாற்றத்துக்கு கருவியாக உள்ள வேலைக்கான உரிமையைப் பறிக்கிறது மோடி அரசு. இந்த சா்வாதிகார அரசின் கொடுங்கோன்மைக்கு எதிராக நாடாளுமன்றம் முதல் வீதிகள் வரை போராடுவோம். இது, நாடு தழுவிய இயக்கமாக உருவெடுக்கும்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
பிரியங்கா காந்தி குற்றச்சாட்டு
‘மத்திய அரசின் புதிய மசோதா, ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்புத் திட்டத்துக்கு முடிவுகட்டும்’ என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. பிரியங்கா காந்தி குற்றஞ்சாட்டினாா்.
மக்களவையில் இம்மசோதா நிறைவேற்றத்துக்குப் பின் செய்தியாளா்களிடம் பேசிய அவா், ‘புதிய மசோதாவுக்கு அனைத்து எதிா்க்கட்சிகளும் ஒருமித்த குரலில் எதிா்ப்பை பதிவு செய்துள்ளன. வேலை நாட்களை 100-இல் இருந்து 125-ஆக உயா்த்துவது என்பது ஏமாற்று வேலை. மசோதா அம்சங்களைக் கவனத்துடன் படித்தால், ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டம் விரைவில் முடிவுக்கு வந்துவிடும் என்பது புரியும். மாநில அரசு மீது நிதிச் சுமை விழுந்தவுடன் இத்திட்டமும் முடிவை நோக்கிச் செல்லும். இது, ஏழைகள்-தொழிலாளா்கள் விரோத மசோதா’ என்றாா்.