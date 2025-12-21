கலாசாரம், புவியியல், மத எல்லைகளைக் கடந்தது தியானம்: குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன்
கலாசாரம், புவியியல், மத எல்லைகளைக் கடந்த உலகளாவிய நடைமுறை தியானம் என்று குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.
மன அமைதிக்கும், சமூக நல்லிணக்கத்துக்கும் தியானம் இன்றியமையாதது என்றும் அவா் குறிப்பிட்டாா்.
உலக தியான தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை கடைப்பிடிக்கப்பட்டது. இதையொட்டி, தெலங்கானாவில் உள்ள மாபெரும் தியான மையமான கன்ஹா சாந்தி வனத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பங்கேற்றாா். அப்போது, டிச. 21-ஆம் தேதியை உலக தியான தினமாக அறிவிக்கும் ஐ.நா. பொதுச் சபை தீா்மானத்தில் இந்தியா ஆற்றிய முக்கியப் பங்கை நினைவு கூா்ந்து, அவா் பேசியதாவது:
மன நலம் மற்றும் ஆன்மிக மேம்பாட்டில் தியானத்தின் வலிமைக்கான உலகளாவிய அங்கீகாரம் இது. தியானம், யோகா, ஆன்மிகம் போன்ற நூற்றாண்டுகள் பழைமை வாய்ந்த பாரம்பரியங்களைத் தன்னகத்தே கொண்ட இந்தியா, உலகுக்கு தொடா்ந்து ஞானத்தை நல்கி வருகிறது. தியானப் பயிற்சிகளின் வளமான பாரம்பரியத்தின் வாயிலாக இந்த முன்னெடுப்பில் முன்னிலை வகித்து, ஆழ்ந்த ஆன்மிக பாரம்பரியத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறது இந்தியா.
அமைதிக்கு ஆதாரம் தியானம்: நமது நாட்டில் தியானம் என்பது வெறும் நடைமுறையல்ல; பண்டைய அறிவியல். பல யுகங்களாக கடந்துவரும் மனநிலை மற்றும் ஆன்மா சாா்ந்த ஒழுக்கம். காடுகள்-மலைகளின் அமைதியில் இருந்து தியானம் எனும் புனிதமான கலையை மகா முனிவா்களும், ஞானிகளும் கண்டறிந்து வளா்த்தெடுத்தனா். அமைதி மற்றும் ஞானத்துக்கான உண்மையான ஆதாரம் தியானத்துக்குள் அடங்கியுள்ளதை அவா்கள் உணா்த்தினா்.
தியானம் என்பது கலாசார, புவியியல், மத எல்லைகளைக் கடந்த ஓா் உலகளாவிய நடைமுறை. இது மனத் தெளிவு, மன உணா்வுகளின் நிலைத்தன்மை, மன அமைதிக்கான பாதை. நவீன கால வாழ்க்கையில் தியானத்தின் முக்கியத்துவத்தை அங்கீகரிக்க உலக தியான தினம் ஒரு வாய்ப்பாகும்.
பிரதமரின் தொலைநோக்குப் பாா்வை: 2047-ஆம் ஆண்டுக்குள் வளா்ந்த பாரதத்தை கட்டமைக்கும் பிரதமா் மோடியின் தொலைநோக்குப் பாா்வை, நாட்டின் பொருளாதார வளா்ச்சிக்கு மட்டுமானதல்ல; அது, பாரத மக்களின் உணா்வு சாா்ந்த நல்வாழ்வு மற்றும் ஆன்மிக மேம்பாட்டையும் உள்ளடக்கியது.
பகவத் கீதை, தமிழின் உன்னத ஆன்மிக நூலான திருமந்திரம் போன்றவற்றின் உட்கருத்துகளை அறிந்து, தியானத்தின் மூலம் மனதைக் கட்டுப்படுத்தும்போது, அது நெறிமுறை சாா்ந்த வாழ்க்கைக்கு வழிவகுக்கும்.
நிலையான வாழ்வியலுக்கு அவசியமான நினைவாற்றல், பொறுப்புணா்வு, நல்லிணக்கம் போன்ற மாண்புகளை வளா்க்கும் தியானத்தை மக்கள் அன்றாட வாழ்வில் அங்கமாக்க வேண்டும் என்று சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் கேட்டுக் கொண்டாா்.
தெலங்கானா ஆளுநா் ஜிஷ்ணு தேவ் வா்மா, தெலங்கானா மாநில அமைச்சா் டி. ஸ்ரீதா் பாபு உள்ளிட்டோா் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனா்.