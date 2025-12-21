இந்தியா ஒரு ஹிந்து நாடு! - ஆா்எஸ்எஸ் தலைவா் மோகன் பாகவத்

இந்தியா

இந்தக் கூற்றை ஏற்றுக்கொள்ள அரசமைப்பு ஒப்புதல் எதுவும் தேவையில்லை - மோகன் பாகவத்
ஆா்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பாகவத் பேச்சு :

‘இந்தியா ஒரு ஹிந்து நாடு’ என்பதை வலியுறுத்திப் பேசியிருக்கும் ராஷ்ட்ரீய சுயம்சேவக் சங்க் (ஆா்எஸ்எஸ்) தலைவர் மோகன் பாகவத், இதுவே உண்மை என்பதால், இந்தக் கூற்றை ஏற்றுக்கொள்ள அரசமைப்பு ஒப்புதல் எதுவும் தேவையில்லை என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.

கொல்கத்தாவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (டிச. 21) ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஆர்எஸ்எஸ் நூற்றாண்டு விழாவில் பங்கேற்று உரையாற்றிய மோகன் பாகவத், “சூரியன் கிழக்கில் உதிக்கிறது. இந்தச் செயல் எப்போதிலிருந்து நடைபெறுகிறது என்பது நமக்குத் தெரியாது. ஆகவே, இதற்கும்கூட அரசமைப்பின் ஒப்புதல் தேவையா? ஹிந்துஸ்தான் ஒரு ஹிந்து நாடு.

இந்தியாவை எவரெல்லாம் தமது தாய்நாடாகக் கருதி இந்திய கலாசாரத்தை பாராட்டுகிறார்களோ, ஹிந்துஸ்தான் நிலத்தில் குறைந்தபட்சம் ஒரேயொரு மனிதராவது உயிருடன் இருந்து அவர் இந்திய மூதாதையர்களின் பெருமையைக் கொண்டாடுகிறார்களோ, அதுவரை இந்தியா ஒரு ஹிந்து நாடே. இதுவே சங்கின் சித்தாந்தமாகும்” என்றார்.

