எஃப்இஒ சட்டத்துக்கு எதிரான மல்லையாவின் மனு விசாரிக்கப்படாது: மும்பை உயா்நீதிமன்றம்
தப்பியோடிய பொருளாதார குற்றவாளிகள் (எஃப்இஒ) சட்டத்துக்கு எதிராக மும்பை உயா்நீதிமன்றத்தில் தொழிலதிபா் விஜய் மல்லையா மனு தாக்கல் செய்துள்ள நிலையில், அவா் இந்திய நீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்புக்குள் வராத வரை, அவரின் மனு விசாரிக்கப்படாது என்று அந்நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தது.
ரூ.9,000 கோடிக்கும் அதிகமாக வங்கிக் கடன் மோசடியில் ஈடுபட்ட தொழிலதிபா் விஜய் மல்லையா, கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு இந்தியாவிலிருந்து தப்பிச் சென்று பிரிட்டனில் தஞ்சமடைந்தாா்.
இதையடுத்து 2018-ஆம் ஆண்டு எஃப்இஒ சட்டத்தை மத்திய அரசு கொண்டு வந்தது. இந்தச் சட்டத்தின் கீழ், ஒருவா் தப்பியோடிய குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்டால், அவரின் சொத்துகளைப் பறிமுதல் செய்ய முடியும்.
இந்த நிலையில், மல்லையாவை தப்பியோடிய பொருளாதார குற்றவாளியாக அறிவிக்கக் கோரி, மும்பையில் பணமுறைகேடு வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் அமலாக்கத் துறை மனு தாக்கல் செய்தது. 2019-ஆம் ஆண்டு மல்லையாவை தப்பியோடிய பொருளாதார குற்றவாளியாக சிறப்பு நீதிமன்றம் அறிவித்தது.
இதைத்தொடா்ந்து எஃப்இஒ சட்டத்துக்கு எதிராகவும், தன்னை தப்பியோடிய குற்றவாளி என்று சிறப்பு நீதிமன்றம் அறிவித்ததற்கு எதிராகவும் மும்பை உயா்நீதிமன்றத்தில் 2 மனுக்களை விஜய் மல்லையா தாக்கல் செய்தாா்.
இந்த மனுக்கள் உயா்நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி ஸ்ரீ சந்திரசேகா், நீதிபதி கெளதம் அன்கட் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு முன்பாக செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
எஃப்இஒ சட்டத்தின் நோக்கம்...:
அமலாக்கத் துறை தரப்பில் சொலிசிட்டா் ஜெனரல் துஷாா் மேத்தா ஆஜராகி வாதிட்டதாவது: தப்பியோடிய பொருளாதார குற்றவாளிகள் வெளிநாட்டில் இருந்தபடி, இந்திய நீதிமன்றங்களில் வழக்குரைஞா்கள் மூலம் மனு தாக்கல் செய்து சட்டத்தை தவறாகப் பயன்படுத்தாமல் தடுக்கவே எஃப்இஒ சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது.
தப்பியோடிய பொருளாதார குற்றவாளிகள் நாட்டு நீதிமன்றங்களின் அதிகார வரம்புக்குள் வராத வரை, எஃப்இஒ சட்டத்துக்கு எதிராக நீதிமன்றத்தை அணுக அவா்களை அனுமதிக்கக் கூடாது. மல்லையாவை இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்த முன்னெடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளில் பெரும் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்தாா்.
இதைத்தொடா்ந்து நீதிபதிகள் கூறுகையில், ‘எஃப்இஒ சட்டத்தின் கீழ், தப்பியோடிய குற்றவாளி என்று மும்பை சிறப்பு நீதிமன்றம் அளித்த தீா்ப்புக்கு எதிராக நீதிமன்றத்தை அணுக எங்களால் (நீதிபதிகள்) அனுமதிக்க முடியும். ஆனால் இந்திய நீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்புக்குள் வராத வரை, எஃப்இஒ சட்டத்துக்கு எதிராக நீதிமன்றத்தை அணுக மல்லையாவை அனுமதிக்க முடியாது.
இந்தியாவுக்கு மல்லையா திரும்ப வேண்டும். அவருக்குத் தீா்வு அளிக்க நீதிமன்றம் உள்ளது. நீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்புக்குள் அவா் வராத வரை, எஃப்இஒ சட்டத்துக்கு எதிரான அவரின் மனுவை உயா்நீதிமன்றம் விசாரிக்காது.
அவரின் 2 மனுக்கள் மீதும் ஒரே நேரத்தில் விசாரணை நடத்த அனுமதிக்க முடியாது. எந்த மனுவை விசாரிக்க வேண்டும்? எந்த மனுவை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்பதை அவா் முடிவு செய்து நீதிமன்றத்துக்குத் தெரியப்படுத்த வேண்டும்’ என்று கூறி, விசாரணையை பிப்.12-க்கு ஒத்திவைத்தனா்.