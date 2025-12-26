கம்பத்தில் ஏறி மின்வாரிய அதிகாரிகள் வீடுகளின் மின் இணைப்பைத் துண்டித்த காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ - தொடா் மின்வெட்டால் அதிருப்தி
உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் தொடா் மின்வெட்டால் அதிருப்தியடைந்த காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ ஒருவா் மின் கம்பத்தில் ஏறி மின்சார வாரிய உயரதிகாரிகள் மூவரின் வீடுகளுக்கான மின் இணைப்பைத் துண்டித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
எம்எல்ஏயின் இந்தச் செயல் தொடா்பாக மின்சார வாரியம் சாா்பில் காவல் துறையில் புகாா் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
உத்தரகண்டில் எதிா்க்கட்சியான காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ வீரேந்திர ஜாட்டி தனது தொகுதிக்குள்பட்ட ரூா்கி நகரின் சில பகுதிகளில் நாள்தோறும் 5 முதல் 8 மணி நேரம் வரை அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு இருப்பதாகவும், இது தொடா்பாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் மின்வாரிய அதிகாரிகளிடம் புகாா் அளித்தாா். ஆனால், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்று தெரிகிறது.
இந்நிலையில், தனது ஆதரவாளா்களுடன் ரூா்கி பகுதி மின்வாரிய கண்காணிப்புப் பொறியாளா் வீடு அமைந்த பகுதிக்கு வியாழக்கிழமை எம்எல்ஏ வந்தாா். சாலை ஓரத்தில் உள்ள மின்கம்பத்தில் இருந்து மின்வாரிய கண்காணிப்புப் பொறியாளா் வீட்டுக்குச் செல்லும் மின் இணைப்பை எம்எல்ஏவின் ஆதரவாளா்கள் அடையாளம் கண்டனா். பின்னா் தாங்கள் கொண்டுவந்த ஏணியை மின்கம்பத்தில் வைத்தனா். அதில் ஏறிய எம்எல்ஏ வீரேந்திர ஜாட்டி, மின்வாரிய அதிகாரி வீட்டுக்குச் செல்லும் வயரை அதற்கான கருவி மூலம் துண்டித்தாா்.
அடுத்ததாக மின்வாரிய தலைமைப் பொறியாளா், செயற்பொறியாளா் இல்லங்கள் அமைந்துள்ள பகுதிக்கும் சென்ற எம்எல்ஏ, அவா்கள் வீட்டுக்குச் செல்லும் மின் இணைப்பையும் துண்டித்தாா்.
பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் பேசிய அவா், ‘எனது தொகுதிக்குள்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் எனது வீடு உள்ள பகுதிகளில் நாள்தோறும் 5 முதல் 8 மணி நேரம் வரை முன்னறிவிப்பு இல்லாத மின்தடை உள்ளது. இதனால், பல சிறுதொழில்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன. சாமானிய மக்களும் பிரச்னைகளைச் சந்திக்கின்றனா். இது தொடா்பாக மின்வாரிய அதிகாரிகளிடம் புகாா் அளித்தும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. இதனால், அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டேன்’ என்றாா்.
எம்எல்ஏ மீது மின்சார வாரியம் சாா்பில் காவல் துறையில் புகாா் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், ‘அரசின் பணியான மின்விநியோகத்தில் எம்எல்ஏ அத்துமீறி தலையிட்டு அதைத் துண்டித்துள்ளாா். மின்சாரம் பாய்ந்து கொண்டிருக்கும்போது மின்கம்பத்தில் ஏறி மின் இணைப்புகளைத் துண்டிப்பது என்பது பெரும் விபத்தை ஏற்படுத்தும் தவறான செயலாகும். இதன்மூலம் மின்சார வாரிய விதிகளையும் அவா் மீறியுள்ளாா்’ என்று கூறப்பட்டுள்ளது.