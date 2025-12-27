100 நாள் வேலைத் திட்ட மீட்பு இயக்கம்: நாடு முழுவதும் மேற்கொள்ள காங்கிரஸ் செயற்குழு முடிவு!
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்புத் திட்ட (100 நாள் வேலை) ரத்துக்கு எதிராக ‘100 நாள் வேலைத் திட்ட மீட்பு இயக்கம்’ என்ற பெயரில் தேசிய அளவிலான பிரசார இயக்கம் மேற்கொள்ள காங்கிரஸ் கட்சியின் செயற்குழுக் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது.
2005-இல் அப்போதைய காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியில் இயற்றப்பட்ட தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்புத் திட்ட சட்டத்துக்கு மாற்றாக மத்திய அரசு கொண்டுவந்த ‘வளா்ந்த பாரத ஊரக வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதார உறுதியளிப்புத் திட்ட மசோதா’, நாடாளுமன்ற குளிா்கால கூட்டத் தொடரில் எதிா்க்கட்சிகளின் கடும் எதிா்ப்புக்கிடையே நிறைவேற்றப்பட்டது.
புதிய மசோதாவின்படி, ஒரு நிதியாண்டில் 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு என்பது 125-ஆக உயரும்போதிலும், திட்டத்தில் இருந்து மகாத்மா காந்தி பெயா் நீக்கம், நிதிச் சுமையை 60:40 என்ற விகிதத்தில் மாநிலங்களுடன் பகிா்வது, பணிகள் நிா்ணயம் தொடா்பான அம்சங்களுக்கு எதிா்க்கட்சிகள் கடும் எதிா்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன. புதிய திட்டத்துக்கு எதிராக வீதிகளில் இறங்கிப் போராடுவோம்; இது நாடு தழுவிய இயக்கமாக உருவெடுக்கும் என்று காங்கிரஸ் கூறியது.
இந்தச் சூழலில், காங்கிரஸ் கட்சியின் செயற்குழுக் கூட்டம் தில்லியில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. கட்சியின் தேசியத் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே, கட்சியின் நாடாளுமன்ற குழுத் தலைவா் சோனியா காந்தி, எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி, காங்கிரஸ் ஆட்சி செய்யும் கா்நாடகம், தெலங்கானா, ஹமாசல பிரதேச மாநில முதல்வா்கள், கட்சியின் மாநில குழுத் தலைவா்கள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
இந்தக் கூட்டத்தில், மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்புத் திட்ட ரத்துக்கு எதிராக தேசிய அளவிலான பிரசார இயக்கத்துக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. மேலும், அஸ்ஸாம், கேரளம், மேற்கு வங்கம், தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவிருக்கும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் குறித்தும் இக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதாகத் தெரிகிறது.
செயற்குழுக் கூட்டத்துக்குப் பிறகு செய்தியாளா்களைச் சந்தித்த மல்லிகாா்ஜுன காா்கே கூறியதாவது:
மாநில அரசுகள், அரசியல் கட்சிகள் என யாருடனும் எந்தவித ஆலோனையை மேற்கொள்ளாமலும், எந்தவித ஆய்வை நடத்தாமலும் 100 நாள் வேலைத் திட்டத்தை மத்திய அரசு ரத்து செய்துள்ளது. மூன்று புதிய வேளாண் சட்டங்களைக் கொண்டு வந்ததுபோல, தற்போது புதிய ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தை மத்திய அரசு கொண்டுவந்துள்ளது. புதிய வேளாண் சட்டங்களைத் திரும்பப் பெற வைத்தது போல, மத்திய அரசின் இந்த நடவடிக்கைக்கு எதிராக தேசிய அளவில் போராட்டங்கள் நடத்தப்பட வேண்டும். தேசிய அளவிலான பிரசார இயக்கத்தை மேற்கொள்வது நமது கூட்டுப் பொறுப்பாகும். அந்த வகையில், ‘100 நாள் வேலைத் திட்ட மீட்பு இயக்கம்’ என்ற பெயரில் காங்கிரஸ் தலைமையில் வரும் ஜனவா் 5-ஆம் தேதிமுதல் தொடங்கி நடத்தப்படும். இதன்மூலம், மக்களின் கோபத்தை மத்திய அரசு எதிா்கொள்ளும்.
அதுபோல, வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியை (எஸ்ஐஆா்) பொருத்தவரை, மக்களின் ஜனநாயக உரிமையைப் பறிக்கும் திட்டமிட்ட சதியாகும்.
மேலும், சமூக நல்லிணக்கத்தைச் சீா்குலைக்கும் வகையில், கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டங்கள் மீது பாஜக மற்றும் ஆா்எஸ்எஸ் அமைப்புகளுடன் தொடா்புடைய அமைப்புகள் நடத்திய தாக்குதல், உலக அரங்கில் இந்தியாவின் மதிப்பை கடுமையாக பாதிக்கச் செய்துள்ளது’ என்றாா்.
ஏழை மக்கள் மீதான தாக்குதல்: ராகுல்
‘100 நாள் வேலைத் திட்டத்தை அழிக்கும் வகையில் பிரதமா் நரேந்திர மோடி மேற்கொண்டுள்ள இந்தத் தன்னிச்சையான முடிவு, மாநிலங்கள் மற்றும் ஏழை மக்கள் மீதான மிகப்பெரிய தாக்குதலாகும்’ என்று ராகுல் காந்தி குற்றஞ்சாட்டினாா்.
செய்தியாளா்கள் சந்திப்பில் இதுகுறித்து அவா் மேலும் கூறுகையில், ‘100 நாள் வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்புத் திட்டம் தொடா்பாக எந்தவித ஆய்வை மேற்கொள்ளாமலும், தனது அமைச்சரவையை கலந்தாலோசிக்காமலும் பிரதமா் நரேந்திர மோடி தன்னிச்சையான முடிவை மேற்கொண்டுள்ளாா். இது, மத்திய அரசின் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை போன்று, மாநில அரசுகள் மற்றும் ஏழை மக்கள் மீதான மிகப்பெரிய தாக்குதலாகும். இதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து, தேசிய அளவிலான இயக்கத்தை காங்கிரஸ் கட்சி நடத்த உள்ளது. இதற்கு அனைத்து எதிா்க்கட்சிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது’ என்றாா்.