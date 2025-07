பசுவதை: அசாமில் 2 நாள்களில் 192 பேர் கைது! 1.7 டன் இறைச்சி பறிமுதல்!

SUMMARY

Cow slaughter: 192 people arrested in 2 days in Assam! 1.7 tonnes of meat seized!

இதையும் படிக்க: கண் எரிச்சல், இரட்டைப் பார்வை! குஜராத்தில் ஒரே பள்ளிக்கூடத்தின் 120 மாணவர்களுக்கு மர்ம காய்ச்சல்!