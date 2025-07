தெலங்கானா முன்னாள் முதல்வர் சந்திரசேகர் ராவ் மருத்துவமனையில் அனுமதி

இந்த நிலையில் வழக்கமான உடல்நலப் பரிசோதனைக்காக சந்திரசேகர் ராவ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் என்றும் மேலும் அவருக்கு எந்த உடல்நலப் பிரச்னையும் இல்லை என்றும் அவரது மகனும் பி.ஆர்.எஸ் செயல் தலைவருமான கே.டி. ராமராவ் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

BRS president K Chandrasekhar Rao was admitted to hospital for a routine health check-up and there are no serious health concerns, his son and BRS Working President K T Rama Rao said on Friday.