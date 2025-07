ஜார்க்கண்டில் ஓடும் ரயிலில் இருந்து மனைவியை தள்ளிவிட்ட கணவன் !

பர்கானா ரயில்வே காவல் அதிகாரி னோகர் பர்லா கூறுகையில், காயமடைந்த பெண் ஒரு பள்ளத்தில் இருப்பதை ரயில்வே லைன் ஊழியர் ஒருவர் பார்த்து, பத்ரதுவில் உள்ள ரயில்வே போலீஸுக்கு தகவல் அளித்தார் என்றார்.

உத்தரபிரதேச மாநிலம் தேவரியாவைச் சேர்ந்த காயமடைந்த பெண் குஷ்பூ குமாரி, தனது வாக்குமூலத்தில், ஒரு வருடம் முன்பு திருமணம் செய்து கொண்ட தனது கணவருடன் பர்கானா சந்திப்பிலிருந்து வாரணாசிக்கு பயணித்துக்கொண்டிருந்தேன்.

தன்னைக் கொல்லும் நோக்கிலே, தனது கணவர் வேகமாக சென்ற ரயிலில் இருந்து தள்ளிவிட்டார். கடவுள் அருளால் உயிர் பிழைத்தேன். இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.

இதுதொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக ரயில்வே அதிகாரி மேலும் கூறினார்.

Summary

A 25-year-old man from Uttar Pradesh on Friday allegedly pushed his wife out of a running train in Jharkhand, a police officer said.