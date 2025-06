கலப்பட எரிபொருள்: நடுவழியில் நின்ற ம.பி. முதல்வரின் 19 பாதுகாப்பு வாகனங்கள்

எரிபொருள் நிரப்பிய சிறிது நேரத்திலேயே, அனைத்து வாகனங்களும் சிறிது தூரம் சென்ற பிறகு நின்றுவிட்டன. அவற்றைத் தள்ளிச் சென்று சாலையோரத்தில் நிறுத்த வேண்டியிருந்தன.

புகார் வந்தவுடன், அந்த பெட்ரோல் நிலையத்திலிருந்து எரிபொருள் மாதிரி சேகரிக்கப்பட்டு, நிறுவனம் உடனடியாக சீல் வைக்கப்பட்டது.

இந்த வாகனங்களைச் சோதனை செய்தபோது, ​​எரிபொருளில் தண்ணீர் கலந்திருப்பதைக் கண்டறிந்ததாக பாதுகாப்பு வாகனங்களின் சில ஓட்டுனர்கள் கூறினர்.

SUMMARY

A petrol pump in Madhya Pradesh’s Ratlam district has been sealed after adulterated diesel from the outlet allegedly caused the breakdown of 19 vehicles in Chief Minister Dr Mohan Yadav’s convoy on Thursday night.