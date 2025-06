புரி ஜெகந்நாதர் கோயிலில் "பஹந்தி" சடங்கு தொடக்கம்!

மூன்று கம்பீரமான ரதங்களும் கோயிலின் சிங்க துவாரத்தின் முன் கிழக்கு நோக்கி கண்டிச்சா கோயிலை நோக்கி நிமிர்ந்து நிற்கின்றன. பஹந்தியைத் தொடர்ந்து, திட்டமிட்டபடி, கஜபதி திப்யசிங்க தேப் பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு 'சேரபஹன்ரா' (தேர்களைத் துடைத்தல்) நிகழ்த்துவார், பின்னர் மாலை 4 மணிக்கு நிகழ்ச்சி நிரலின்படி தேர் இழுக்கப்படும்.

இதற்கிடையில், ஜெகந்நாதர் மற்றும் அவரது உடன்பிறப்புகளின் வருடாந்திர ரத யாத்திரையைக் காண லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் ஏற்கெனவே புனித யாத்திரை நகரமான புரியில் குவிந்துள்ளனர்.

ஒடிசா காவல்துறை, மத்திய ஆயுதக் காவல் படை, என்எஸ்ஜி உள்ளிட்ட சுமார் 10 ஆயிரம் பணியாளர்கள் பாதுகாப்பில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். முன்னெப்போதும் இல்லாத பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுக்கு மத்தியில் திருவிழா நடைபெறுகிறது.

ரத யாத்திரையை சீராக நடத்துவதற்கு அனைத்து சாத்தியமான ஏற்பாடுகளையும் செய்துள்ளதாக டிஜிபி ஒய் பி குரானியா செய்தியாளர்களிடம் கூறினார். 275-க்கும் மேற்பட்ட செய்யறிவு(ஏஐ) இயக்கப்படும் சிசிடிவி கேமராக்கள் கூட்டத்தைக் கண்காணித்து வருவதாகவும் அவர் கூறினார்.

The 'Pahandi' ritual in which Lord Balabhadra, Devi Subhadra and Lord Jagannath are being carried in a procession from the 12th-century temple to their respective chariots for the Rath Yatra started on Friday.