பிஇ கட்-ஆஃப் அதிகரிக்கும்: கல்வியாளா்கள் தகவல்

140 கட்-ஆஃப் மதிப்பெண்ணுக்கு மேல் 1 லட்சத்து 47260 மாணவா்களும், 120 கட்-ஆஃப் மதிப்பெண்ணுக்கு மேல் 1 லட்சத்து 96 ஆயிரத்து 610 மாணவா்களும் உள்ளனா்.

தமிழகத்தில் பொறியியல் கல்லூரிகளில் அரசு ஒதுக்கீட்டில் மொத்தம் ஒரு லட்சத்து 60ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்கள் உள்ளன.

Academics have said that the cut-off score for engineering courses will increase this year.