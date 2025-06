கட்டாக்கில் சரக்கு ரயில் தடம் புரண்ட விபத்து!

ஒடிசாவின் கட்டாக் ரயில் நிலையம் அருகேயுள்ள ஒரு யார்டில் சரக்கு ரயிலின் மூன்று பெட்டிகள் தடம் புரண்டதாக அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.

இன்று காலை சுமார் 8.30 மணியளவில் பெட்டிகள் தண்டவாளத்திலிருந்து விலகிச் சென்றதாகவும், இந்த சம்பவத்தில் யாருக்கும் உயிரிழப்பு ஏற்படவில்லை.

யார்டில் உள்ள லூப் லைன் விரைவில் சீரமைக்கப்படும் என்று அவர் ‘ தெரிவித்தார்.

பிரதான ரயில் பாதையான (பத்ரக்-கட்டாக்கில்-விசாகப்பட்டினம்) தெளிவாகவும் செயல்பாட்டுடனும் உள்ளது. பிரதீப்பை நோக்கி ரயில் இயக்கமும் பாதிக்கப்படவில்லை என்று அவர் கூறினார்.

Three empty wagons of a goods train on Monday derailed in a yard near Cuttack railway station in Odisha, an official said.