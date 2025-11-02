பெரு நிறுவனங்களால் இயக்கப்படுகிறாா் பிரதமா் மோடி: ராகுல் குற்றச்சாட்டு
பெரு நிறுவனங்களால் ‘ரிமோட் கன்ட்ரோல்’ மூலம் இயக்கப்படுகிறாா் பிரதமா் மோடி என்று மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி குற்றஞ்சாட்டினாா்.
பிகாா் பேரவைத் தோ்தலையொட்டி, பெகுசராய், ககாரியா மாவட்டங்களில் ‘இண்டி’ கூட்டணி சாா்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற பிரசாரக் கூட்டங்களில் ராகுல் காந்தி பங்கேற்றாா். அப்போது அவா் பேசியதாவது: சரக்கு-சேவை வரி, பணமதிப்பிழப்பு போன்ற மோடி அரசின் முக்கிய முடிவுகள் அனைத்தும் சிறுதொழில்களை அழித்து, பெரு நிறுவனங்களுக்குப் பலனளித்தன.
ஆனால், எங்களது அணுகுமுறை வேறு. சிறுதொழில்களை ஊக்குவிக்கவும், சீன தயாரிப்பு கைப்பேசிகள், துணிகளுக்கு மாற்றாக இந்திய தயாரிப்புகளைக் கொண்டுவரவும் விரும்புகிறோம். பிகாரில் ‘இண்டி’ கூட்டணி வெற்றி பெற்றால், அனைத்து சமூகத்தினருக்குமான அரசு அமைக்கப்படும்.
மலிவான கட்டணத்தில் இணையச் சேவை கிடைப்பதாக பிரதமா் கூறுகிறாா். இளைஞா்கள் சமூக ஊடக ரீல்ஸ்-க்கு அடிமையாக வேண்டும் என்பதே அவரது விருப்பம். அவ்வாறு அடிமையாகிவிட்டால், வேலையின்மை உள்பட உண்மையான பிரச்னைகளிலிருந்து அவா்களைத் திசைதிருப்பிவிட முடியும். அம்பானிக்கும் பணம் கிடைக்கும்.
கா்நாடகம், மகாராஷ்டிரம், ஹரியாணா, மத்திய பிரதேச ஆகிய மாநிலங்களில் பாஜகவும் ஆா்எஸ்எஸ் அமைப்பும் ‘வாக்குத் திருட்டில்’ ஈடுபட்டன. பிகாரிலும் எதிா்க்கட்சிக் கூட்டணிக்கு ஆதரவான வாக்காளா்களின் பெயா் நீக்கப்பட்டுள்ளது.
நிதிஷ் குமாரின் ஆட்சியானது, 3-4 உயரதிகாரிகளின் உதவியுடன் தில்லியில் இருந்தே நிா்வகிக்கப்படுகிறது என்றாா் ராகுல் காந்தி.
குளத்தில் மீன் பிடித்த ராகுல்
பெகுசராய் மாவட்டத்தில் தோ்தல் பிரசாரத்துக்கு இடையே ஒரு குளத்தில் மீனவா்களுடன் இணைந்து ராகுல் காந்தி மீன்பிடித்து மகிழ்ந்தாா். குளத்துக்குள் குதித்து நீச்சலடித்த அவா், பிற மீனவா்களுடன் உற்சாகமாக கலந்துரையாடினாா். அப்போது, ‘இண்டி’ கூட்டணியின் துணை முதல்வா் வேட்பாளரான விகாஸ்ஷீல் இன்சான் கட்சித் தலைவா் முகேஷ் சஹானியும் உடனிருந்தாா். இவா், மீனவா் பிரிவை உள்ளடக்கிய நிஷாத் சமூகத்தை (மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவு) சோ்ந்தவா். மீன்பிடித் தடைக் காலத்தில், மீனவக் குடும்பங்களுக்கு மாதம் ரூ.5,000 உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என ‘இண்டி’ கூட்டணி வாக்குறுதி அளித்துள்ளது.