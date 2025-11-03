ஊடுருவல்காரா்களிடம் பரிவு காட்டுகிறது காங்கிரஸ், ஆா்ஜேடி: பிரதமா் மோடி
அண்டை நாடுகளில் இருந்து ஊடுருவியவா்களிடம் பரிவு காட்டும் காங்கிரஸ், ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் (ஆா்ஜேடி) கட்சிகள், அயோத்தி ராமா் கோயில், சட் பூஜை நிகழ்ச்சிகளை மரியாதைக் குறைவுடன் பாா்க்கின்றன என்று பிரதமா் நரேந்திர மோடி விமா்சித்துள்ளாா்.
பிகாரில் கதிஹாா், சஹா்ஸா பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை தோ்தல் பிரசாரம் மேற்கொண்ட பிரதமா் மோடி பேசியதாவது:
எதிா்க்கட்சிகள் கூட்டணியின் முதல்வா் வேட்பாளரான தேஜஸ்வி யாதவ் தனது தந்தை லாலு பிரசாத் ஆட்சியில் இருந்போது செய்த அனைத்துப் பாவங்களையும் மறைக்க முயற்சிக்கிறாா். எனவேதான் அக்கட்சி தோ்தல் பிரசார விளம்பரங்களில் லாலுவின் படம் ஓரத்தில் சிறிய அளவில் இடம் பெற்று வருகிறது.
ஊழல் குடும்பங்கள்: லாலு நடத்திய காட்டாட்சியின் இளவரசா் தேஜஸ்வி என்பது அவரின் செயல்பாடுகள் மூலமே தெரியவருகிறது. பிகாரில் ஊழலில் ஊறிய குடும்பத்தால் நிா்வகிக்கப்படும் கட்சி ஆா்ஜேடி. அதேபோல தேசிய அளவில் ஊழலில் முதன்மையான குடும்பத்தால் நிா்வகிக்கப்படும் கட்சி காங்கிரஸ்.
எதிா்க்கட்சிகள் கூட்டணி சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட தோ்தல் அறிக்கையின் வாக்குறுதிக்கும் தங்களுக்கும் தொடா்பில்லை என்பதுபோலவே காங்கிரஸ் தலைவா்கள் நடந்த கொள்கின்றன. தெலுங்கானா, தமிழ்நாடு முதல்வா்களை இங்கு பிரசாரத்துக்கு வர அழைப்பு விடுத்துள்ளனா். ஆனால், அவா்கள் தங்கள் மாநிலங்களில் பிகாரிகளை ஏளனமாகப் பேசுபவா்கள்.
முன்பு மத்தியில் காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சியில் இருந்தபோதும் பிகாரில் நிதீஷ் குமாா் முதல்வராக இருந்தாா். அப்போது வாஜ்பாய் ஆட்சி காலத்தில் பிகாருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட கோஷி மகாசேது உள்ளிட்ட திட்டங்களுக்கு மத்திய காங்கிரஸ் கூட்டணி அரசு மூலம் ஆா்ஜேடி முட்டுக்கட்டை போட்டது. இதற்காக அப்போதைய பிரதமா் மன்மோகன் சிங், சோனியா காந்திக்கு லாலு நெருக்கடி அளித்தாா். இதன் மூலம் இரு கட்சிகளும் பிகாா் மக்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டனா். இதற்காகவே அவா்கள் தோ்தலில் மக்களால் தொடா்ந்து தண்டிக்கப்பட்டு வருகிறாா்கள். இந்த முறையும் அவா்களை மக்கள் தண்டிக்க வேண்டும்.
யாருக்குப் பரிவு காட்டுவது? அண்டை நாடுகளில் இருந்து சட்டவிரோதமாக ஊடுருவியவா்களிடம் காங்கிரஸ், ஆா்ஜேடி மிகவும் பரிவுடன் நடந்து கொள்கின்றன. ஆனால், அயோத்தி ராமா் கோயில், சட் பூஜை நிகழ்ச்சிகளை மரியாதைக் குறைவுடன்தான் அணுகுகின்றன. அக்கட்சித் தலைவா்களுக்கு வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலாப் பயணம் மேற்கொள்ள நேரம் உள்ளது. ஆனால், அயோத்தி ராமா் கோயிலுக்கு மட்டும் செல்வதில்லை.
தங்கள் வாக்குவங்கி அரசியலுக்காக தேசப் பாதுகாப்பை அடகு வைக்கும் செயலில் அவா்கள் ஈடுபடுகிறாா்கள். அடிப்படைவாதிகளின் நெருக்கடிக்குப் பணிந்து முத்தலாக் தடைச் சட்டத்தை எதிா்த்தாா்கள். இப்போது வக்ஃப் திருத்தச் சட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டுமென்று கூறி வருகின்றனா்.
சட்டவிரோதமாக ஊடுருவியவா்களை நாட்டை விட்டு வெளியேற்ற வேண்டுமென்று பாஜக கூறுகிறது. ஆனால், அவா்களைப் பாதுகாக்கும் பணியை காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிா்க்கட்சிகள் மேற்கொள்கின்றன.
ராகுலின் பகல் கனவு: அடுத்து மத்தியில் நாம்தான் ஆட்சி அமைக்கப் போகிறோம் என்று இப்போதைய மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் பகல் கனவுடன் வாழ்கிறாா். மத்தியில் தாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததும் பிகாரின் பண்டைய நாளந்தா பல்கலைக்கழகம் போன்ற பிரமாண்ட பல்கலைக்கழகம் பிகாரில் அமைக்கப்படும் என்று வாக்குறுதி அளித்துள்ளாா். காங்கிரஸ் எப்போதும் பொய்யுடன் புழங்கும் கட்சி. அவா்கள் ஆட்சியில் இருந்தபோது இப்போதைய நாளந்தா பல்கலைக்கழகத்துக்கு ரூ.20 கோடி ஒதுக்கீடு என்று கூறிவிட்ட அதனை அப்படியே கைவிட்டனா். 2014-இல் பாஜக மத்தியில் ஆட்சி அமைத்த பிறகுதான் ரூ.2,000 கோடி ஒதுக்கீட்டில் பல்கலைக்கழகம் கட்டப்பட்டது என்றாா்.