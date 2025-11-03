இந்திய கல்வித் துறையில் கேரளத்தின் பங்களிப்பு: குடியரசு துணைத் தலைவா் பாராட்டு
‘இந்திய கல்வித் துறையில் கேரள மாநிலம் ஆற்றிய பங்களிப்பு பாராட்டுக்குரியது’ என்று குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் திங்கள்கிழமை வலியுறுத்தினாா்.
கேரள மாநிலம், கொல்லத்தில் அமைந்துள்ள ஃபாத்திமா மாதா தேசியக் கல்லூரியின் 75-ஆவது ஆண்டு நிறைவு விழாவில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றிய அவா் இவ்வாறு தெரிவித்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் அவா் மேலும் பேசியதாவது: இந்தியாவின் மற்ற பகுதிகள் 40 சதவீத எழுத்தறிவைக்கூட எட்டாத காலகட்டத்தில், கேரளம் 90 சதவீத எழுத்தறிவை அடைந்தது ஒரு நிகரற்ற மற்றும் ஒப்பிட முடியாத சாதனையாகும்.
கல்வி என்பது ஒரு மனிதன் ஈட்டக்கூடிய மிகப் பெரிய, யாராலும் பறிக்க முடியாத நிரந்தரச் செல்வம். தற்போதைய உலகமானது, பருவநிலை மாற்றம், எண்மப் புரட்சி, சமூகப் பிளவுகள் போன்ற கணிக்க முடியாத சவால்களை எதிா்கொண்டு வரும் நிலையில், கல்வியின் பங்கு முன்பை விட மிக இன்றியமையாததாகிறது.
கல்லூரிகள் வெறும் வேலைவாய்ப்புகளைப் பெறுவதற்கான பயிற்சிக் கூடங்களாக மட்டும் இருக்கக் கூடாது. பணியாளா்களை உருவாக்குவதைக் காட்டிலும், ஆராய்ச்சியாளா்களையும், சமூகத்துக்குச் சிறப்பான முறையில் சேவை செய்யக்கூடிய சிறந்த நிா்வாகிகளையும் உருவாக்குவதில் நாம் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
மாணவா்கள் பள்ளிப் பருவத்துக்கு மட்டுமின்றி, வாழ்நாள் முழுவதும் பின்பற்றக் கூடிய ஒரு வழிமுறையை உருவாக்க வேண்டும். எல்லா நேரங்களிலும் சமூக ஊடகங்களில் மூழ்கியிருக்காதீா்கள். நாம் எதற்கும் அடிமையாகிவிடக் கூடாது. அவ்வாறு அடிமையானால், அந்தப் பழக்கமே நம்மை ஆளத் தொடங்கிவிடும். அனைத்திலும் சுயக்கட்டுப்பாடு அவசியம்.
மேலும், போதைப்பொருள் மற்றும் மதுப் பழக்கங்களுக்கு எதிராக விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தவும் விரும்புகிறேன். அதிக சுதந்திரம் இருக்கும் இடங்களில், அதனைத் தவறாகப் பயன்படுத்தாமல், சுயகட்டுப்பாட்டுடன் நடந்துகொள்ள வேண்டும் என்றும், போதைப்பொருள்களுக்கு எதிராக மக்கள் இயக்கமாக மாற வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்றாா்.
இந்த விழாவில் கேரள ஆளுநா் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் ஆா்லேகா், மத்திய இணையமைச்சா் சுரேஷ் கோபி, கேரள நிதி அமைச்சா் கே.பாலகோபால், மற்றும் கொல்லம் ஆயா் பால் ஆன்டனி முல்லசேரி ஆகியோரும் உரையாற்றினா்.
கேரள ஆளுநா் ஆா்லேகா் தனது உரையில், ‘வேலை தேடுபவா்களை உருவாக்குவதை விடுத்து, வேலை வழங்குபவா்களை உருவாக்கும் வகையில் கல்வி இருக்க வேண்டும். கல்வி என்பது தனிப்பட்ட வளா்ச்சிக்கு மட்டுமல்ல; நாட்டின் முன்னேற்றத்துக்கும் அடித்தளமாக அமைய வேண்டும். நமது அனைத்து முயற்சிகளும் ‘வளா்ந்த பாரதம்’ மற்றும் ‘வளா்ந்த கேரளம்’ இலக்குகளுடன் ஒத்துப்போக வேண்டும்’ என்று குறிப்பிட்டாா்.