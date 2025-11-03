ஜிஎஸ்டி குறைப்பால் வளா்ச்சி கண்ட உற்பத்தித் துறை
ஜிஎஸ்டி வரிகள் குறைக்கப்பட்டதால் இந்திய உற்பத்தித் துறை கடந்த அக்டோபா் மாதத்தில் வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
இதுகுறித்து ஆய்வு நிறுவனமான ‘ஹெச்எஸ்பிசி இந்தியா’ வெளியிட்டுள்ள ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
உற்பத்தித் துறை நடவடிக்கைகளுக்கான குறியீட்டு எண்ணான பிஎம்ஐ, கடந்த அக்டோபரில் 55.5-ஆக இருந்தது. அது, முந்தைய 8 மாதங்கள் காணாத குறைந்தபட்ச பிஎம்ஐ எண்ணாகும். பின்னா் அது கடந்த நவம்பரில் 56-ஆக அதிகரித்தது. பின்னா் டிசம்பரில் 18 மாதங்களில் இல்லாத குறைந்தபட்சமாக பிஎம்ஐ 54.9-ஆக சரிந்தது. ஜனவரியில் 56.5-ஆகவும், பிப்ரவரியில் 56.9-ஆகவும் அதிகரித்த பிஎம்ஐ, மாா்ச் மாதத்தில் 56.4-ஆக இருந்தது. அதைத் தொடா்ந்து அது கடந்த ஏப்ரலில் 58.2-ஆக அதிகரித்து, பின்னா் மே மாதத்தில் அது 57.6-ஆகச் சரிந்தது. பின்னா் ஜூனில் முந்தைய 14 மாதங்கள் காணாத அளவுக்கு 58.4-ஆக அதிகரித்த பிஎம்ஐ, ஜூலையில் 59.1-ஆக உயா்ந்தது.
பின்னா் கடந்த ஆகஸ்டில் 15 ஆண்டுகள் காணாத அதிகபட்சமாக பிஎம்ஐ 62.9-ஆக உயா்ந்தது. அதைத் தொடா்ந்து செப்டம்பரில் அது 57.7-ஆக சரிந்தது.
இந்த நிலையில், உற்பத்தித் துறை நடவடிக்கைகளுக்கான பிஎம்ஐ குறியீட்டு எண் கடந்த அக்டோபா் மாதத்தில் மீண்டும் எழுச்சி பெற்று 59.2-ஆகப் பதிவாகியுள்ளது. குறைக்கப்பட்ட புதிய ஜிஎஸ்டி விகிதங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இந்த வளா்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகித்தது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதன்மூலம், தொடா்ந்து 42-ஆவது மாதமாக உற்பத்தித் துறையின் பிஎம்ஐ குறியீட்டு எண் நடுநிலை வரம்பான 50-க்கும் மேலே உள்ளது. அந்தக் குறியீட்டு எண் 50-க்கு மேல் இருந்தால் உற்பத்தித் துறையின் ஆரோக்கியமான போக்கையும், 50-க்கும் குறைவாக இருந்தால் பின்னடைவையும் குறிக்கிறது.