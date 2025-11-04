பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக இந்தியா, இஸ்ரேல் இணைந்து செயல்பட வேண்டும்: அமைச்சர் ஜெய்சங்கர்

பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக இந்தியாவும், இஸ்ரேலும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூறியுள்ளார்.
இஸ்ரேல் அரசின் வெளியுறவு அமைச்சர் கிதியோன் சார், 3 நாள்கள் அரசு முறைப் பயணமாக, நேற்று (நவ. 3) இரவு இந்தியா வந்தடைந்தார்.
இந்த நிலையில், தலைநகர் தில்லியில் இஸ்ரேல் அமைச்சர் கிதியோனை, இன்று மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் நேரில் சந்தித்து உரையாடினார்.
இந்தச் சந்திப்பில் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பேசியதாவது:
“இந்தியா மற்றும் இஸ்ரேல் ஆகிய இருநாடுகளும் பயங்கரவாத சவால்களைச் சந்தித்து வருகின்றன. பயங்கரவாதம், அதன் அனைத்து வடிவங்கள் மற்றும் வெளிப்பாடுகளுக்கு எதிராக உலகளாவிய அணுகுமுறையை உறுதி செய்வதற்கு நாம் இணைந்து செயல்படுவது அவசியம்” எனப் பேசியுள்ளார்.
