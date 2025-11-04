இந்தியா

பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக இந்தியா, இஸ்ரேல் இணைந்து செயல்பட வேண்டும்: அமைச்சர் ஜெய்சங்கர்

இஸ்ரேல் வெளியுறவு அமைச்சர் அரசு முறைப் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ளார்...
இஸ்ரேல் வெளியுறவு அமைச்சர் கிதியோன் சாருடன் மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர்
இஸ்ரேல் வெளியுறவு அமைச்சர் கிதியோன் சாருடன் மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் படம் - எக்ஸ்/கிதியோன் சார்
Published on
Updated on
1 min read

பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக இந்தியாவும், இஸ்ரேலும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூறியுள்ளார்.

இஸ்ரேல் அரசின் வெளியுறவு அமைச்சர் கிதியோன் சார், 3 நாள்கள் அரசு முறைப் பயணமாக, நேற்று (நவ. 3) இரவு இந்தியா வந்தடைந்தார்.

இந்த நிலையில், தலைநகர் தில்லியில் இஸ்ரேல் அமைச்சர் கிதியோனை, இன்று மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் நேரில் சந்தித்து உரையாடினார்.

இந்தச் சந்திப்பில் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பேசியதாவது:

“இந்தியா மற்றும் இஸ்ரேல் ஆகிய இருநாடுகளும் பயங்கரவாத சவால்களைச் சந்தித்து வருகின்றன. பயங்கரவாதம், அதன் அனைத்து வடிவங்கள் மற்றும் வெளிப்பாடுகளுக்கு எதிராக உலகளாவிய அணுகுமுறையை உறுதி செய்வதற்கு நாம் இணைந்து செயல்படுவது அவசியம்” எனப் பேசியுள்ளார்.

இதையும் படிக்க: ரூ. 16 லட்சம் மதிப்பிலான வீடு பரிசு! 10 மாதக் குழந்தைக்கு அடித்த ஜாக்பாட்!

Summary

Union External Affairs Minister S Jaishankar has said that India and Israel should work together against terrorism.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வெளியுறவு அமைச்சகம்
இஸ்ரேல்
வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம்
வெளியுறவுத் துறை
ஜெய்சங்கர்
ஜெய்சங்கா்

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com