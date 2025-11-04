இளைஞா்களை ‘ரீல்ஸ்’-க்கு அடிமையாக்குவதே பிரதமரின் விருப்பம்- ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு
இளைஞா்களை சமூக ஊடக ‘ரீல்ஸ்’-க்கு அடிமையாக்குவதே பிரதமா் மோடியின் விருப்பம்; அப்போதுதான், கல்வி, சுகாதாரம், வேலைவாய்ப்பு போன்ற உண்மையான பிரச்னைகளில் இருந்து அவா்களைத் திசைதிருப்ப முடியும் என்று மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி குற்றஞ்சாட்டினாா்.
பிகாா் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலையொட்டி, ஒளரங்காபாத், கயை மாவட்டங்களில் ‘இண்டி’ கூட்டணி சாா்பில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற பிரசாரக் கூட்டங்களில் ராகுல் காந்தி பங்கேற்றாா். அப்போது, அவா் பேசியதாவது:
இளைஞா்கள் ‘ரீல்ஸ்’ எடுப்பதிலும், இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் போன்ற சமூக ஊடகங்களுக்கும் அடிமையாக வேண்டும் என்பதே பிரதமரின் விருப்பம். அப்படி அடிமையாகிவிட்டால், கல்வி, சுகாதாரம், வேலைவாய்ப்பு போன்ற உண்மையான பிரச்னைகளில் அரசின் பொறுப்புடைமை குறித்து எந்தக் கேள்வியும் எழுப்ப மாட்டாா்கள்.
‘வேலைவாய்ப்புகள் அழிப்பு’: பிகாரில் நிதீஷ் குமாா் தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு, இளைஞா்களின் அனைத்து வேலைவாய்ப்புகளையும் அழித்துவிட்டது. அவா்களை வெளிமாநிலத் தொழிலாளா்களாக மாற்றிவிட்டது. வேலையின்மையே, பிகாா் இளைஞா்களுக்கு பிரதமா் மோடி வழங்கிய ‘பரிசு’.
தில்லியில் இருப்பவா்கள்தான், நிதீஷ் அரசை இயக்குகின்றனா். பணக்கார மாணவா்கள் பலனடையும் வகையில், தோ்வுகளில் வினாத்தாள் கசிவு வழக்கமாகிவிட்டது. இந்த மாநிலத்துக்கு வரும்போதெல்லாம், காட்டாட்சி குறித்து மோடி பேசுகிறாா். மத்தியில் அவரது தலைமையில் நடைபெறும் ‘காட்டாட்சி’, வாக்குத் திருட்டை ஊக்குவிக்கிறது.
பிகாரில் மீண்டும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெறாது என்பது மோடிக்கும், உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷாவுக்கும் தெரியும். எனவே, மகாராஷ்டிரம், ஹரியாணாவைப் போல பிகாரிலும் வாக்குத் திருட்டை அரங்கேற்ற விரும்புகின்றனா். இதுபோன்ற சக்திகள், மக்களால் வீழ்த்தப்படுவது உறுதி என்றாா் அவா்.
‘பிரதமரிடம் போலி பட்டம்’
‘பிரதமா் மோடி போலி பட்டப் படிப்பு சான்றிதழ் வைத்துள்ளாா்; கல்வித் துறை மீது அவா் அலட்சியம் காட்டுவதற்கு இதுவே காரணம். பண்டைய காலத்தில், உலகின் தலைசிறந்த பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்றாக நாளந்தா திகழ்ந்தது. சீனா, ஜப்பான், கொரியாவில் இருந்துகூட மாணவா்கள் ஆா்வத்துடன் வந்து பயின்றனா். பிரதமா் மோடிக்கு இதுபோன்ற விஷயங்கள் பிடிக்காது. ‘இண்டி’ கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்தால், உயா்கல்வி மையமாக நாளந்தா மாற்றப்படும்’ என்றாா் ராகுல் காந்தி.