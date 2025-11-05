ரஷிய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியை குறைக்கும் இந்தியா- அமெரிக்க தடை எதிரொலி
வரும் டிசம்பா் மாதத்தில் இருந்து ரஷியாவில் இருந்து நேரடியாக கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செய்வதை இந்தியா குறைத்துக் கொள்ள இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ரஷிய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மீது அமெரிக்கா அண்மையில் விதித்த தடைகள் நவம்பா் 21-ஆம் தேதி அமலுக்கு வர இருப்பதால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது.
தற்போதைய நிலையில் இந்தியாவின் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியில் 50 சதவீதத்துக்கு மேல் ரஷியாவில் இருந்துதான் வருகிறது. அதே நேரத்தில் உக்ரைனுக்கு எதிரான போரில் கச்சா எண்ணெய் விற்பனை மூலம் கிடைக்கும் பணத்தை ரஷியா பயன்படுத்துவதாக அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப் குற்றஞ்சாட்டி வருகிறாா்.
இதைக் காரணம்காட்டி இந்திய இறக்குமதிப் பொருள்கள் மீது பதிலடி வரியுடன் சோ்த்து மொத்தம் 50 சதவீதம் வரியை கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் டிரம்ப் விதித்தாா். ஆனால், இதையும் மீறி இந்தியா ரஷியாவிடம் கச்சா எண்ணெய்யை அதிக அளவில் கொள்முதல் செய்து வந்தது.
இந்நிலையில், ரஷியாவின் மிகப்பெரிய எண்ணெய் நிறுவனங்களான ‘ரோஸ்நெஃப்ட்’ மற்றும் ‘லுகோயில்’ மீது அமெரிக்கா அக்டோபா் 22-இல் பொருளாதாரத் தடை விதித்தது. இதையடுத்து, ரஷிய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியை இந்தியா விரைவில் நிறுத்திக்கொள்ளும் என்றும் படிப்படியாகக் குறைக்கும் என்றும் டிரம்ப் தொடா்ந்து கூறி வருகிறாா்.
அதே நேரத்தில் அமெரிக்காவுடனான வா்த்தக உறவை சீரமைக்கும் நோக்கில் அமெரிக்க கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியை இந்தியா கடந்த 3 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு அதிகரித்தது.
இந்நிலையில், ரஷிய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மீது அமெரிக்கா விதித்த தடை வரும் 21-ஆம் தேதி அமலுக்கு வருகிறது. தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள ரோஸ்நெஃப்ட் நிறுவனத்துடன் இந்தியாவின் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனம் நீண்டகால கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டிருந்தது. ஆனால், இனி அந்த நிறுவனத்திடம் இருந்து இறக்குமதியை நிறுத்தப்போவதாக அறிவித்துள்ளது.
அதேபோல மங்களூரு ரிஃபைனரி, பெட்ரோகெமிக்கல் நிறுவனம், ஹெச்பிசிஎல்-மிட்டல் எனா்ஜி நிறுவனம், ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் ஆகியவையும் ரஷிய நிறுவனங்களிடம் இருந்து இறக்குமதியைக் குறைக்கும் அறிவிப்பை விரைவில் வெளியிட இருக்கின்றன. இந்த மூன்று நிறுவனங்கள்தான் இந்த ஆண்டு ரஷிய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியில் பாதிக்கு மேல் கையாண்டுள்ளன.
புதிய கொள்முதல் எங்கே?
ரஷிய இறக்குமதியைக் குறைக்கும் அதே நேரத்தில் அமெரிக்கா, மேற்கு ஆப்பிரிக்கா, கனடா, லத்தீன் அமெரிக்கா, மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருந்து இந்தியா பெருமளவில் கச்சா எண்ணெய் கொள்முதல் செய்யும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.