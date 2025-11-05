அங்கன்வாடி ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்க ரூ.20 கோடி ஒதுக்கீடு: கேரள அரசு

ஓய்வுபெற்ற அங்கன்வாடி ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் மற்றும் பிற சலுகைகளை வழங்கக் கேரள அரசு ரூ.20 கோடியை ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.
நிதியமைச்சர் கே.என். பாலகோபால், உதவி அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மற்றும் உதவியாளர்கள் நல நிதி வாரியத்திற்கு வழங்கப்பட்டதாகத் தெரிவித்தார்.
ஓய்வு பெற்ற அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களது உறவினர்களுக்கான ஓய்வூதியங்கள், இறப்பு சலுகைகள் வழங்குவதற்காக இந்த நிதி ஒதுக்கப்பட்டது.
வாரியம் நிதி தன்னிறைவு இல்லாததால், பல்வேறு சலுகைகள் அரசு உதவியுடன் விநியோகிக்கப்படுகின்றன என்று அறிக்கையில் அவர் தெரிவித்தார்.
வாரியம் தற்போது அதன் நல நிதிப் பங்காக மாதத்திற்கு ரூ.2.15 கோடியைப் பெற்றாலும், ஓய்வூதியம் வழங்குபவர்களுக்கு மட்டும் ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.4.26 கோடி தேவைப்படுகிறது என்று நிதியமைச்சர் கூறினார்.
கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில், வாரியத்திற்கு மொத்தம் ரூ. 76 கோடி நிதி உதவியை அரசு வழங்கியுள்ளது என்று பாலகோபால் கூறினார்.
